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Britney Spears se internó por su propia voluntad por exceso de drogas y alcohol

La cantante estadounidense ingresó nuevamente a un centro de rehabilitación. Hace poco había sido detenida por manejar bajo los efectos del alcohol.

La cantante estadounidense Britney Spears ingresó por decisión propia a un centro de rehabilitación por consumo problemático de sustancias. Esta medida apunta también a reforzar su situación judicial tras haber sido detenida por manejar bajo los efectos del alcohol el pasado 4 de marzo.

La internación de la artista en un centro de salud de Estados Unidos se conoció en los últimos días a través de una publicación del medio TMZ. Desde su entorno más cercano habrían impulsado esta decisión, que finalmente se concretó con su ingreso voluntario: “Se da cuenta de que tocó fondo”.

La determinación no solo responde a cuestiones de salud, sino que también tendría impacto en su situación ante el tribunal de California tras su reciente arresto por conducir alcoholizada. “Sabe que, estratégicamente, esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio”.

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Por el momento no se han hecho públicos los resultados de la cantante.

Por el momento no se han hecho públicos los resultados de la cantante.

No es la primera vez que la artista atraviesa un proceso de este tipo, ya que su historial incluye otros ingresos a centros de rehabilitación en el marco de su lucha contra las adicciones.

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