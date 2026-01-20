Sofía Pachano fue madre y mostró la primera foto de su hijo

La hija de Aníbal Pachano fue mamá y presentó públicamente a Vito Ramundo Pachano -su primer hijo con Santiago Ramundo- mediante un posteo en Instagram.
Sofía Pachano atravesó uno de los momentos más importantes este martes, cuando nació Vito, su primer hijo, fruto de su relación con Santiago Ramundo. La noticia fue confirmada por la propia actriz a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del recién nacido envuelto en una manta clara y con un gorrito de lana.
La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram, espacio que la actriz utiliza habitualmente para mostrar distintos aspectos de su vida personal y profesional. Junto a la imagen escribió un breve mensaje donde presentó el nombre completo del bebé, Vito Ramundo Pachano, y agregó un apodo familiar, sin brindar mayores detalles sobre el parto o el contexto médico.
Días antes del nacimiento, Sofía Pachano había compartido contenido vinculado a la espera, siempre con un tono distendido y cercano. En uno de esos videos se la pudo ver utilizando una pelota terapéutica como parte de una técnica habitual para estimular el trabajo de parto, una práctica recomendada en algunos casos durante el final del embarazo.
Meses atrás, la actriz y Santiago Ramundo habían confirmado que esperaban un varón mediante una publicación creativa, alejándose de los formatos tradicionales de revelación de sexo. La pareja optó por una puesta sencilla y con referencias al mundo gráfico, en línea con el perfil familiar.
La llegada de Vito marca una nueva etapa para Sofía Pachano, quien es hija del reconocido artista Aníbal Pachano, y que en los últimos años combinó su carrera artística con una presencia activa en redes sociales, donde ahora comparte este nuevo rol como madre.
