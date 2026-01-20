Sofía Pachano fue madre y mostró la primera foto de su hijo

La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram, espacio que la actriz utiliza habitualmente para mostrar distintos aspectos de su vida personal y profesional. Junto a la imagen escribió un breve mensaje donde presentó el nombre completo del bebé, Vito Ramundo Pachano, y agregó un apodo familiar, sin brindar mayores detalles sobre el parto o el contexto médico.

La pareja eligió una imagen íntima para anunciar públicamente el nacimiento.

Días antes del nacimiento, Sofía Pachano había compartido contenido vinculado a la espera, siempre con un tono distendido y cercano. En uno de esos videos se la pudo ver utilizando una pelota terapéutica como parte de una técnica habitual para estimular el trabajo de parto, una práctica recomendada en algunos casos durante el final del embarazo.

Sofía Pachano presentó públicamente a Vito Ramundo Pachano, su primer hijo con Santiago Ramundo.

Meses atrás, la actriz y Santiago Ramundo habían confirmado que esperaban un varón mediante una publicación creativa, alejándose de los formatos tradicionales de revelación de sexo. La pareja optó por una puesta sencilla y con referencias al mundo gráfico, en línea con el perfil familiar.

La primera imagen de Vito fue compartida por sus padres en redes sociales, pocas horas después de su nacimiento.

La llegada de Vito marca una nueva etapa para Sofía Pachano, quien es hija del reconocido artista Aníbal Pachano, y que en los últimos años combinó su carrera artística con una presencia activa en redes sociales, donde ahora comparte este nuevo rol como madre.