Falleció Gaby Ferrero, actriz de "Graduados" y referente del teatro independiente

Tenía 64 años y una extensa trayectoria en teatro, cine y TV. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. Las causas del fallecimiento están en investigación.
A los 64 años, murió la actriz Gaby Ferrero, una intérprete con amplia presencia en el teatro argentino y participación en reconocidas ficciones televisivas. El fallecimiento fue confirmado durante la madrugada de este martes 20 de enero. Las causas de su muerte aún son materia de investigación.
La noticia se conoció a través de un comunicado publicado en la red social X por la Asociación Argentina de Actores, organismo que expresó su despedida con un mensaje institucional dirigido a familiares y personas cercanas. En ese texto, la entidad destacó su recorrido sostenido en distintas áreas artísticas y su rol como formadora.
Nacida el 1 de julio de 1961 bajo el nombre Agueda Gabriela Ferrero, combinó a lo largo de su vida la actuación con la docencia. Fue actriz, profesora, musicoterapeuta y educadora inicial, una integración de disciplinas que atravesó tanto su trabajo escénico como su tarea pedagógica.
Ferrero se formó con referentes del teatro argentino como Ricardo Bartís, Javier Daulte y Pompeyo Audivert, y amplió su experiencia en dirección teatral junto a Juan Carlos Gené y Guillermo Cacace. También exploró el clown, la danza, el tango y la escritura, áreas que incorporó a su desarrollo profesional.
En teatro participó en obras como La memoria futura, Voces de las abuelas, Bodas de sangre, Mi hijo solo camina un poco más lento, El vestidor, 33 variaciones y Rosa Mística, entre otras. Su trabajo fue constante y sostenido a lo largo de los años.
En televisión formó parte de ficciones populares como Graduados, Amas de casa desesperadas, La Lola, Trátame bien y Santa Evita. En cine actuó en títulos como Los que aman odian, Cetáceos, La flor y Séptimo.
Tras conocerse la noticia, su hijo Osqui Ferrero la despidió con un mensaje en redes sociales, en el que agradeció las enseñanzas recibidas y expresó el impacto personal de la pérdida.
