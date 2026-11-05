El guitarrista de los Rolling Stones regresó a la Argentina para presentar su nuevo espectáculo solista.
El guitarrista recordó la camaradería y la competencia artística que existía entre las bandas durante la década de 1970.
El guitarrista de los Rolling Stones visitó el programa de Mario Pergolini, recordó su amistad con Diego Maradona y contó cómo es su rutina alimentaria.
El guitarrista de los Rolling Stones, Ron Wood regresó a la Argentina, y durante una entrevista, recordó las noches que compartió con Diego Maradona, expresó su admiración por Lionel Messi, al tiempo que habló sobre los hábitos alimentarios que mantiene para cuidar su salud, cuando ha superado los 80 años y continúa de gira por los escenarios.
"Extrañé Argentina. Es muy bueno volver, estamos acá", expresó Wood, en el programa "Otro Día Perdido", en El Trece, ante su llegada al país para presentar su nuevo espectáculo solista y reencontrarse con sus seguidores.
La llegada del músico británico al estudio fue recibida con entusiasmo por el público, que lo saludó al ritmo del tradicional "Olé, olé", a lo que el conductor del programa, Mario Pergolini dijo: "Señoras y señores, de pie, hay un Stone en la casa", antes de darle la formal bienvenida.
Uno de los momentos más destacados de la charla estuvo dedicado a su vínculo con Diego Maradona, con el cual "éramos compañeros, compinches. Nos íbamos de fiesta juntos. Él solía decirme ‘Diego’ y yo solía llamarlo ‘Ronald’", contó entre risas.
Wood también explicó que la música era una de las formas en las que lograban comunicarse. "Bailamos y nos divertíamos. Nos comunicábamos a través de la música. Pasábamos unas noches divertidas juntos y luego olvidábamos de lo que había pasado", recordó.
El músico también habló de fútbol y se refirió a Lionel Messi, a quien definió como "un artista" por su capacidad. "Me encanta ver a un artista, y él es un artista. No lo conozco, nunca lo conocí, pero hay un respeto mutuo sin duda. Me encanta ver el talento".
Además, contó que pasa bastante tiempo en su casa de Barcelona y que sigue al equipo del que formó parte el capitán argentino.
Durante la entrevista, Wood también repasó el ambiente musical de la década de 1970 y habló de la relación que existía entre los principales grupos de rock de aquella época, la cual "era una camaradería entre las bandas y todos tratando de elevar la vara y mejorar y mejorar".
En ese sentido, mencionó a The Who como uno de los grupos que seguían de cerca y con los que existía una competencia artística. La intención, según recordó, era superarse mutuamente y alcanzar mejores posiciones en los rankings musicales.
Otro de los temas que surgió durante la conversación fue su alimentación. Wood explicó que comienza sus mañanas con café y un desayuno abundante, al que considera fundamental para afrontar la jornada.
"Después, me puedo saltear el almuerzo. De hecho, no como demasiado. Así que con un buen desayuno alcanza para varias horas, y también con unos jugos verdes", detalló.
El guitarrista también mencionó su preferencia por un cereal de la marca estadounidense Purely Elizabeth, además del consumo habitual de pescado y, ocasionalmente, carne vacuna. "Me gustan los vegetales. Le pongo foco a comer muchos vegetales porque no puedo comer mucha carne roja, así que trato de mantener el equilibrio", agregó.
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