Wood también explicó que la música era una de las formas en las que lograban comunicarse. "Bailamos y nos divertíamos. Nos comunicábamos a través de la música. Pasábamos unas noches divertidas juntos y luego olvidábamos de lo que había pasado", recordó.

El cantante recordó las salidas que compartió con Diego Maradona y contó cómo se llamaban entre ellos. A su vez, el músico elogió el talento del capitán argentino y lo comparó con un artista por su capacidad dentro de la cancha.

El músico también habló de fútbol y se refirió a Lionel Messi, a quien definió como "un artista" por su capacidad. "Me encanta ver a un artista, y él es un artista. No lo conozco, nunca lo conocí, pero hay un respeto mutuo sin duda. Me encanta ver el talento".

Además, contó que pasa bastante tiempo en su casa de Barcelona y que sigue al equipo del que formó parte el capitán argentino.

Durante la entrevista, Wood también repasó el ambiente musical de la década de 1970 y habló de la relación que existía entre los principales grupos de rock de aquella época, la cual "era una camaradería entre las bandas y todos tratando de elevar la vara y mejorar y mejorar".

En ese sentido, mencionó a The Who como uno de los grupos que seguían de cerca y con los que existía una competencia artística. La intención, según recordó, era superarse mutuamente y alcanzar mejores posiciones en los rankings musicales.

La alimentación y los hábitos que mantiene a sus 71 años

Otro de los temas que surgió durante la conversación fue su alimentación. Wood explicó que comienza sus mañanas con café y un desayuno abundante, al que considera fundamental para afrontar la jornada.

"Después, me puedo saltear el almuerzo. De hecho, no como demasiado. Así que con un buen desayuno alcanza para varias horas, y también con unos jugos verdes", detalló.

El guitarrista también mencionó su preferencia por un cereal de la marca estadounidense Purely Elizabeth, además del consumo habitual de pescado y, ocasionalmente, carne vacuna. "Me gustan los vegetales. Le pongo foco a comer muchos vegetales porque no puedo comer mucha carne roja, así que trato de mantener el equilibrio", agregó.