"Burro", el spin-off de "Shrek" con fecha de estreno

El actor Eddie Murphy regresa para ponerle la voz el burro más carismático y parlanchín del cine en su propia película, un spin-off del ogro Shrek.
Universal Pictures y DreamWorks Animation confirmaron oficialmente algo que los fans del universo Shrek venían pidiendo hace años, la realización de un spin-off centrado en el hiperactivo, leal y parlanchín burro de Shrek, interpretado por Eddie Murphy, que llegará a los cines en junio de 2028.
La película contará la historia de cómo un burro común y corriente se transformó en el inolvidable compañero de aventuras de Shrek, incluyendo su relación con su esposa Dragona y sus excéntricos hijos mitad burro, mitad dragón. Se tratará del tercer gran desprendimiento de la franquicia del ogro verde, luego de las dos entregas de "El gato con botas" y llegará exactamente un año después del estreno de "Shrek 5" previsto para el 30 de junio de 2027.
Equipo creativo a cargo del proyecto combina experiencia en animación de alto nivel con un enfoque fresco que promete mantener el espíritu irreverente, musical y lleno de referencias pop que hizo grande a la saga original.
El director será Charlie Bean (responsable de "LEGO Batman: la película", "LEGO Ninjago: la película", y la versión live-action de "La dama y el vagabundo", de 2019), su codirector es Matt Flynn (artista de guion gráfico de The Wild Robot", El Gato con Botas: El último deseo" y "Los tipos malos 2") y la productora será Rebecca Huntley (responsable de "Kung Fu Panda 4", "Los tipos malos).
La saga Shrek ha recaudado más de 2.900 millones de dólares en todo el mundo y revolucionó la animación con su estilo de humor adulto disfrazado de cuento de hadas. "El Gato con Botas: el último deseo" (de 2022) demostró que el universo sigue teniendo enorme potencial, y este nuevo spin-off busca capitalizar ese éxito llevando la acción a la vida previa de Burro.
Para "Shrek 5" reunirá nuevamente a Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) y Eddie Murphy (Burro) con la popular actriz Zendaya uniéndose al elenco como uno de los hijos de la pareja. Con la llegada de Burro para junio del 2028, se consolida la estrategia de DreamWorks de expandir el “Shrekverse” con las historias individuales de sus personajes más carismáticos.
El actor Eddie Murphy ("De mendigo a Millonario" y "Un detective suelto en Hollywood", entre otras) es quien le ha prestado su voz a Burro desde el icónico estreno de "Shrek" en 2001, y en numerosas oportunidades ha declarado su enorme cariño por el personaje tan particular. En entrevistas realizadas el año pasado, confirmó que comenzaría a grabar diálogos para esta película en septiembre de ese año, destacando que “han escrito una historia muy divertida” centrada en el parlanchín personaje, su familia dragón-burro y su inagotable energía.
“Es como lo que pasó con "El Gato con Botas", Burro va a tener su propia película, con su esposa dragona y sus hijos mitad burro, mitad dragón. Estoy muy emocionado”, declaró Murphy.
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