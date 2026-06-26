"Burro", el spin-off de "Shrek" con fecha de estreno

La saga Shrek ha recaudado más de 2.900 millones de dólares en todo el mundo y revolucionó la animación con su estilo de humor adulto disfrazado de cuento de hadas. "El Gato con Botas: el último deseo" (de 2022) demostró que el universo sigue teniendo enorme potencial, y este nuevo spin-off busca capitalizar ese éxito llevando la acción a la vida previa de Burro.

Para "Shrek 5" reunirá nuevamente a Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) y Eddie Murphy (Burro) con la popular actriz Zendaya uniéndose al elenco como uno de los hijos de la pareja. Con la llegada de Burro para junio del 2028, se consolida la estrategia de DreamWorks de expandir el “Shrekverse” con las historias individuales de sus personajes más carismáticos.

Burro Murphy Eddie Murphy le da vida y le presta su voz a Burro

El actor Eddie Murphy ("De mendigo a Millonario" y "Un detective suelto en Hollywood", entre otras) es quien le ha prestado su voz a Burro desde el icónico estreno de "Shrek" en 2001, y en numerosas oportunidades ha declarado su enorme cariño por el personaje tan particular. En entrevistas realizadas el año pasado, confirmó que comenzaría a grabar diálogos para esta película en septiembre de ese año, destacando que “han escrito una historia muy divertida” centrada en el parlanchín personaje, su familia dragón-burro y su inagotable energía.

“Es como lo que pasó con "El Gato con Botas", Burro va a tener su propia película, con su esposa dragona y sus hijos mitad burro, mitad dragón. Estoy muy emocionado”, declaró Murphy.