Ca7riel y Paco Amoroso: Primero fue Sting y ahora Jack Black

Las imágenes muestran al protagonista de "Amor ciego", "King Kong", "School of Rock" y la reciente versión de "Anaconda", entre otras, saliendo de un tubo de investigación, lleno de humo blanco y gritando a cámara el nombre de los músicos argentinos. Lo que aún se desconoce si se tratará de una colaboración musical o de una aparición en el video musical.

JOE

El tema y el video se estrenarán mañana, jueves 12 de marzo y formará parte de su próximo álbum"Free Spirits" y cuyo lanzamiento oficial está programado para el 19 de marzo de 2026.

Esta nueva participación de un artista internacional, se suma a la ya aclamada colaboración que el dúo tuvo con el músico británico Sting -exvocalista de The Police-, con el tema "Hasta Jesús Tuvo un Mal dia".