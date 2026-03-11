El futuro de Morena Rial, luego de conseguir la prisión domiciliaria en la casa de su hermana

Allí, cuando traspase la puerta del edificio ubicado sobre la calle Zapiola, Morena empezará a transitar una nueva realidad. Por un lado, se reencontrará con sus afectos más importantes y, por el otro, tendrá que recibir las visitas de sus representantes legales, de cara a como avance el proceso judicial que la llevó a la cárcel, por reiteras participaciones en robos.

EL FUTURO DE MORE

Por un lado, Morena podrá recibir gente, pero, según palabras del propio Leiro, Rocío y Jorge son bastante estrictos con ese tema, a fin de que no se acerque a la exinfluencer gente que perteneció a su anterior entorno. "Iremos los abogados y algún caso contado con los dedos de las manos".

More Rial, nota La semana pasada se filtró una imagen de Morena desde la cárcel de Magdalena.

Además, el abogado aseguró que, por orden de la justicia, Rial estará siendo monitoreada las veinticuatro horas del día, por lo que ni siquiera podrá bajar por el ascensor del inmueble en el que habite desde hoy en adelante. "Al vivir en un edificio, ella no está en condiciones ni de bajar a abrir la puerta", aclaró Martín, defensor de la joven mamá de dos hijos.