El futuro de Morena Rial, luego de conseguir la prisión domiciliaria en la casa de su hermana

Durante el día, la hija de Jorge abandonará el penal de Magdalena para esperar el juicio por diversos hechos delictivos en la casa de su hermana, Rocío.
Morena Rial consiguió la ansiada prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. La hija de Jorge estuvo casi seis meses detenida en el penal de Magdalena, por incumplir con normas de la justicia, tras quedar por primera vez en libertad luego de quedar involucrada con una banda delictiva.
Este miércoles 11 será trasladada a la casa de su hermana, en la Ciudad Autónoma, y empezará una nueva realidad para ella.
"Tendría que haber estado en su casa hace mucho tiempo... Se lo comenté a Jorge y estaba muy contento. Rocía va a recuperar el tiempo perdido con su hijo (Amadeo, todavía bebé). Va a seguir el tratamiento psicológico con la profesional del penal. No porque se lo impongan, pero ella ha manifestado la voluntad de seguirlo", contó Martín Leiro, actual abogado de Morena.
"Ella estaba descreída con que esto iba a pasar... ", compartió el letrado, sobre las bajas esperanzas que tenía la hija del conductor de Argenzuela, sobre la posibilidad de esperar el juicio, privada de su libertad, pero puertas adentro del domicilio que la acogerá, en el barrio porteño de Colegiales.
Allí, cuando traspase la puerta del edificio ubicado sobre la calle Zapiola, Morena empezará a transitar una nueva realidad. Por un lado, se reencontrará con sus afectos más importantes y, por el otro, tendrá que recibir las visitas de sus representantes legales, de cara a como avance el proceso judicial que la llevó a la cárcel, por reiteras participaciones en robos.
Por un lado, Morena podrá recibir gente, pero, según palabras del propio Leiro, Rocío y Jorge son bastante estrictos con ese tema, a fin de que no se acerque a la exinfluencer gente que perteneció a su anterior entorno. "Iremos los abogados y algún caso contado con los dedos de las manos".
Además, el abogado aseguró que, por orden de la justicia, Rial estará siendo monitoreada las veinticuatro horas del día, por lo que ni siquiera podrá bajar por el ascensor del inmueble en el que habite desde hoy en adelante. "Al vivir en un edificio, ella no está en condiciones ni de bajar a abrir la puerta", aclaró Martín, defensor de la joven mamá de dos hijos.
