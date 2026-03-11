La Renga confirmó cuándo y dónde se harán los shows que se suspendieron en Huracán

La banda mantendrá las fechas del 2 y 4 de abril, pero trasladará los recitales al Parque de la Ciudad tras la decisión del Gobierno porteño por cuestiones de seguridad.
La Renga confirmó que mantendrá las fechas de los recitales previstos para el 2 y el 4 de abril, aunque finalmente no se realizarán en el estadio de Huracán. Los shows se trasladarán al Parque de la Ciudad, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión llega luego de que el Gobierno porteño informara que los conciertos debían reprogramarse o cambiar de locación por razones de seguridad. La medida se adoptó tras el derrumbe de una losa en un estacionamiento del complejo “Estación Buenos Aires”, ubicado cerca del estadio del Globo.
En un comunicado difundido en redes sociales, la banda explicó que las fechas originales se mantienen, pero que el lugar será otro.
“Debido a razones de público conocimiento los shows del 02 y 04 de abril se realizarán en estas mismas fechas en el Parque de la Ciudad, ya que el estadio del Club Atlético Huracán no podrá contar con el aforo que teníamos previamente estipulado”, indicaron.
De esta manera, los recitales se harán el jueves 2 de abril y el sábado 4 de abril en el predio ubicado en Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada.
También aclararon que las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas, aunque únicamente para el día que figura en cada ticket, independientemente del sector comprado.
El grupo liderado por Chizzo Nápoli viene de presentarse en diciembre en Chile y continúa con actividad internacional. A fines de 2025 lanzó “Solo hace falta un mundo para dar una vuelta”, un disco grabado en vivo durante su gira europea de 2024.
El álbum incluye 13 canciones registradas en conciertos realizados en Mallorca, Nápoles y Madrid.
Además, la banda ya tiene programada una nueva gira por Europa en mayo, con presentaciones previstas en Barcelona, Berlín, Copenhague y Tenerife.
