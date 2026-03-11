La Renga confirmó cuándo y dónde se harán los shows que se suspendieron en Huracán

De esta manera, los recitales se harán el jueves 2 de abril y el sábado 4 de abril en el predio ubicado en Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada.

También aclararon que las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas, aunque únicamente para el día que figura en cada ticket, independientemente del sector comprado.

La Renga y su gira internacional

El grupo liderado por Chizzo Nápoli viene de presentarse en diciembre en Chile y continúa con actividad internacional. A fines de 2025 lanzó “Solo hace falta un mundo para dar una vuelta”, un disco grabado en vivo durante su gira europea de 2024.

El álbum incluye 13 canciones registradas en conciertos realizados en Mallorca, Nápoles y Madrid.

Además, la banda ya tiene programada una nueva gira por Europa en mayo, con presentaciones previstas en Barcelona, Berlín, Copenhague y Tenerife.