La fuerte confesión de Luciano Castro tras superar la internación: "mentí y manipule mucho"

RECUPERACIÓN DÍA A DÍA

"Tengo días mejores, tengo días peores... Tengo días en los que no puedo controlar un montón de cosas pero estoy bien rodeado. Y eso me enfoca en la sanación, que es lo único que quiero para mí", se sinceró Luciano, con total honestidad, por lo menos desde lo discursivo.

"Después, todo lo que venga después, es fruto de haber sanado. Es eso... Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba. Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, compartió, el actor.

"Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado. Lo de perder al amor de mi vida (Griselda Siciliani, su última pareja) es real. Lo que pasa es que hoy no puedo tener el foco puesto en el amor de mi vida, porque si quiero enmendar tengo que estar bien yo también”.

"Una vez que yo esté bien, me acepte y me quiera, y me guste de mí mismo, voy a tener la capacidad de enmendar un montón de cosas. No solo darle a mis hijos el padre que se merecen, sino también poder recomponer vínculos rotos y reparar el daño que pude haber hecho”.