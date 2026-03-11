La fuerte confesión de Luciano Castro tras superar la internación: "mentí y manipule mucho"

El actor se sinceró sobre la verdadera razón que lo llevó a aislarse de todo. "Si quiero un cambio, real es largo el camino que voy a transitar".
Luciano Castro salió de su internación y reveló el verdadero motivo que lo llevó a alejarse de todo y de todos. Reflexibo y sincero, el artista hizo una suerte de "mea culpa" del daño que le generó a su entorno más cercano y a las mujeres con las que se vinculó sentimentalmente, entre ellas Sabrina Rojas, Flor Vigna y Griselda Siciliani.
"A mis hijos ya les dije todo, saben la verdad de todo... Mateo, que es el más grande, que va a cumplir veinticuatro años, me acompañó en la internación, me dijo que estaba orgulloso de mí. Y a Esperanza y Fausto (sus hijos más chicos, fruto de su largo matrimonio con Sabrina Rojas) les dije todo con nombre propio, todo lo que tienen que saber", expresó, Luciano.
"Mis hijos más chicos también me acompañan en todo. Pero no tengo nada que decirles, tengo que hacer. Ya muchas veces las palabras, cuando has mentido y manipulado tanto, es como la palabra de un político, no tiene veracidad tu palabra. Entonces, mis hechos van a ser más contundentes", reflexionó Castro, en diálogo con La mañana con Moria, por El 13.
"Y para que mis hechos sean más contundentes, es muchísimo lo que yo tengo que trabajar. Esto es algo muy largo. No es que en un mes yo voy a estar sentado, dando charlas. No, no, no... Es muy largo. Si quiero un cambio, real es largo el camino que voy a transitar, con buenas y con malas", expuso, el exgalán, en el programa de Moria Casán.
"Tengo días mejores, tengo días peores... Tengo días en los que no puedo controlar un montón de cosas pero estoy bien rodeado. Y eso me enfoca en la sanación, que es lo único que quiero para mí", se sinceró Luciano, con total honestidad, por lo menos desde lo discursivo.
"Después, todo lo que venga después, es fruto de haber sanado. Es eso... Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba. Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, compartió, el actor.
"Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado. Lo de perder al amor de mi vida (Griselda Siciliani, su última pareja) es real. Lo que pasa es que hoy no puedo tener el foco puesto en el amor de mi vida, porque si quiero enmendar tengo que estar bien yo también”.
"Una vez que yo esté bien, me acepte y me quiera, y me guste de mí mismo, voy a tener la capacidad de enmendar un montón de cosas. No solo darle a mis hijos el padre que se merecen, sino también poder recomponer vínculos rotos y reparar el daño que pude haber hecho”.
comentar