En el video que la pareja del intérprete -Jessica Belén- subió a sus redes se ve a Karim Yadiel -de 9 años- salir corriendo cuando el cantante llega y le dice “Hola, papi”. y después se observa a los dos abrazados y llorando, “Perdón” le dice Callejero y el nene le contesta “no pasa nada”. En otra historia, Belén le escribió al defensor Diego Storto y le expresó su agradecimiento “Gracias, Diego, por el amor que le ponés a tu trabajo, la dedicación y por todo, sos un crack”.