El popular cantante de RKT obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la investigación de la causa por portación ilegal de armas de guerra.
El músico Simón Natanael Alvarenga -más conocido como Callejero Fino- dejó el penal después de 39 días detenido, la Justicia le concedió la prisión domiciliaria en la causa por portación ilegal de armas de guerra y va a cumplirla en su casa de Pilar, con tobillera electrónica.
En el video que la pareja del intérprete -Jessica Belén- subió a sus redes se ve a Karim Yadiel -de 9 años- salir corriendo cuando el cantante llega y le dice “Hola, papi”. y después se observa a los dos abrazados y llorando, “Perdón” le dice Callejero y el nene le contesta “no pasa nada”. En otra historia, Belén le escribió al defensor Diego Storto y le expresó su agradecimiento “Gracias, Diego, por el amor que le ponés a tu trabajo, la dedicación y por todo, sos un crack”.
A la salida del penal, Callejero Fino habló con la periodista Sofía Úbeda de "El diario de Mariana" de América TV y expresó “Estoy tranquilo. Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado.” Sobre las supuestas amenazas que habría recibido adentro, explicó: “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré” y respecto del arma, no dijo ni una palabra de más “Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado”.
La detención de Simón Natanael Alvarenga fue el 30 de agosto pasado, cuando efectivos de la Policía Bonaerense frenaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente en Villa La Ñata, partido de Tigre y en el control encontraron un arma con la numeración limada.
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