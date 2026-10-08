La fiscal Cecilia Doro confirmó que está imputado por amenazas y tenencia de armas, pero que la hipótesis de una privación ilegítima de la libertad -la denuncia la hizo Emiliano Tarragona, quien se definió como escort- sigue en análisis. Las condiciones que deberá cumplir el actor para conservar su libertad son: no puede aportar armas, tiene que fijar domicilio en Lehmann, no puede acercarse a la víctima ni a los testigos y debe firmar cada 15 días en la comisaría de la jurisdicción. El celular secuestrado será peritado para reconstruir las comunicaciones con el denunciante.