Tras recuperar la libertad, el actor habló sobre su situación legal y pidió que le devuelvan su celular y las armas que le secuestraron en el allanamiento en su domicilio.
El actor Maxi Ghione salió en libertad el viernes 2 de octubre -después de una audiencia en los tribunales de Rafaela- y este jueves publicó un video en el que pidió disculpas, negó ser adicto. Además, reclamó el celular y las armas que le secuestraron en el allanamiento que la Policía de Investigaciones realizó, en su casa de Lehmann, Santa Fe, cuando fue detenido el 29 de septiembre.
La fiscal Cecilia Doro confirmó que está imputado por amenazas y tenencia de armas, pero que la hipótesis de una privación ilegítima de la libertad -la denuncia la hizo Emiliano Tarragona, quien se definió como escort- sigue en análisis. Las condiciones que deberá cumplir el actor para conservar su libertad son: no puede aportar armas, tiene que fijar domicilio en Lehmann, no puede acercarse a la víctima ni a los testigos y debe firmar cada 15 días en la comisaría de la jurisdicción. El celular secuestrado será peritado para reconstruir las comunicaciones con el denunciante.
En el video que compartió en sus redes, Maxi Ghione no entró en el detalle de la denuncia “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida. A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse.” Además, se ofreció a los estudios que le pidan “Ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero eso no quiere decir que sea adicto”.
El el actor justifico el pedido de su teléfono explicando que es su herramienta de trabajo -actúa y da talleres- “Si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler. Si no trabajo, no como”. En cuanto a las armas, las reclamó como colección con papeles en regla, en parte heredadas, y como el único deporte que practica, el tiro en el polígono “No las quiero perder”. También marcó una diferencia con la libertad condicional “Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”.
Para finalizar, Ghione lamentó el problema personal que generó toda esta situación “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”.
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