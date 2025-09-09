Cande Vetrano habló sobre las versiones de infidelidad de su marido

cande

La actriz de la exitosa ficción "Casi Ángeles" estuvo en la alfombra roja de la avant premiere de "Verano Trippin", película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna -con la dirección de Morena Fernández Quinteros-, junto a su pareja, en una clara demostración de que los rumores sobre los problemas en su relación son falsos.

Consiente sobre la situación, al ser consultada por los periodistas presentes en el evento, Cande Vetrano no eludió las preguntas sobre su estado de ánimo tras las recientes versiones que circularon en los últimos días “Superbién, estoy contenta” contestó ante la consulta.

“¿Cómo te afecta lo que se dice?” preguntó el periodista Santiago Riva Roy, a lo que la actriz -con mucha calma- sostuvo “Son cosas que pasan. La paja de la vida”.'

image

A pesar de su buena disposición a responder, la incomodidad de Cande Vetrano fue evidente y la propia Vetrano lo reconoció al expresar “Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo” antes de dejar de la alfombra roja con la directora de la película.