El conductor respondió a las acusaciones de Chloé Bello y negó que sus invitaciones tuvieran una intención romántica.
La modelo cuestionó los comentarios que, según su relato, recibió durante una entrevista y expresó su decepción con el periodista.
La modelo denunció haber sido humillada durante una entrevista radial y vinculó la situación con una invitación rechazada. El conductor negó esa interpretación y cuestionó el descargo público.
Matías Martin respondió públicamente a las acusaciones de Chloé Bello, quien denunció haber sido humillada durante una entrevista en el programa radial Todo Pasa. El conductor negó que sus comentarios estuvieran relacionados con una invitación personal que la modelo habría rechazado y aseguró que está angustiado por la repercusión del caso.
“Estoy muy triste, muy angustiado. Me duele mucho que me quieran dañar y que dañen a mi gente”, expresó Martin ante la prensa, luego de que el descargo de Bello se difundiera en las redes sociales.
La polémica comenzó cuando la modelo publicó un mensaje en el que describió una situación que consideró incómoda y ofensiva durante su participación en el ciclo radial. Aunque inicialmente no mencionó al periodista, Yanina Latorre señaló a Martin como el conductor al que estaría dirigido el reclamo.
Al ser consultado por los periodistas, Matías Martin manifestó su sorpresa por las declaraciones de Bello y sostuvo que la relación entre ambos había sido buena.
“Hablamos de volver más adelante, empezó a seguir al equipo en Instagram, por eso estoy sorprendido. Me tomó por sorpresa, nunca pensé que hablaba de mí”, afirmó.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la invitación que el conductor le habría hecho a la modelo. Según el planteo de Bello, después de rechazar una propuesta para salir, habría recibido comentarios que interpretó como una forma de humillación durante la entrevista que compartieron.
Martin apuntó a que: “La invité como la invité tantas otras veces, siempre como amiga, nunca con otra intención, que quede claro”. Además, señaló que en otras oportunidades había propuesto encontrarse con ella para tomar un café o comer cuando la modelo se había sentido mal.
“Además, si vos tenés un problema con un amigo, lo lógico es que le escribas o lo llames y lo hables, no que primero vayas a las redes sociales”, afirmó Martín quien también manifestó que le llamó la atención que el descargo se publicara dos semanas después de los hechos a los que, según la denuncia, hacía referencia.
En su publicación, Bello sostuvo que había atravesado una situación incómoda durante una entrevista y planteó que los comentarios recibidos habrían estado vinculados con un rechazo personal.
“No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo”, escribió al comienzo de su descargo.
Más adelante, afirmó que había vivido una situación que, a su entender, reflejaba “la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres”.
También cuestionó el uso de un espacio profesional para realizar comentarios que consideró ofensivos. “Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación”, expresó.
La identidad del conductor no había sido mencionada en el texto original de la modelo. Sin embargo, Yanina Latorre vinculó el mensaje con Martin después de mostrar un fragmento de la entrevista radial. Tras la repercusión pública, el periodista dio su versión y negó que hubiera existido la intención que Bello le atribuyó.
comentar