“Hablamos de volver más adelante, empezó a seguir al equipo en Instagram, por eso estoy sorprendido. Me tomó por sorpresa, nunca pensé que hablaba de mí”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la controversia es la invitación que el conductor le habría hecho a la modelo. Según el planteo de Bello, después de rechazar una propuesta para salir, habría recibido comentarios que interpretó como una forma de humillación durante la entrevista que compartieron.

Martin apuntó a que: “La invité como la invité tantas otras veces, siempre como amiga, nunca con otra intención, que quede claro”. Además, señaló que en otras oportunidades había propuesto encontrarse con ella para tomar un café o comer cuando la modelo se había sentido mal.

La modelo cuestionó los comentarios que, según su relato, recibió durante una entrevista y expresó su decepción con el periodista.

“Además, si vos tenés un problema con un amigo, lo lógico es que le escribas o lo llames y lo hables, no que primero vayas a las redes sociales”, afirmó Martín quien también manifestó que le llamó la atención que el descargo se publicara dos semanas después de los hechos a los que, según la denuncia, hacía referencia.

Qué había denunciado Chloé Bello

En su publicación, Bello sostuvo que había atravesado una situación incómoda durante una entrevista y planteó que los comentarios recibidos habrían estado vinculados con un rechazo personal.

“No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo”, escribió al comienzo de su descargo.

Martin aseguró que la publicación lo tomó por sorpresa y sostuvo que el vínculo con la modelo era de amistad.

Más adelante, afirmó que había vivido una situación que, a su entender, reflejaba “la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres”.

También cuestionó el uso de un espacio profesional para realizar comentarios que consideró ofensivos. “Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación”, expresó.

La identidad del conductor no había sido mencionada en el texto original de la modelo. Sin embargo, Yanina Latorre vinculó el mensaje con Martin después de mostrar un fragmento de la entrevista radial. Tras la repercusión pública, el periodista dio su versión y negó que hubiera existido la intención que Bello le atribuyó.