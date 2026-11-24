La docuserie “Timberlake” promete un relato crudo y reflexivo sobre tres décadas de carrera del exlíder de NSYNC. Su relación con Britney Spears, el incidente del Super Bowl con Janet Jackson y su arresto por conducir ebrio en 2024.
El cantante, actor y compositor Justin Timberlake se sentará a hablar abiertamente de su vida en "Timberlake", una serie documental de cuatro entregas en Apple TV, que estrenará sus dos primeros episodios el 11 de diciembre, el tercero el 18 y el final el 23. El proyecto, anunciado oficialmente el 23 de noviembre pasado y está dirigido por Fisher Stevens -responsable de "The Cove" y la serie sobre David Beckham- y combina entrevistas exclusivas con material de archivo nunca antes visto.
La serie recorrerá los más de 30 años de éxito, en los que Timberlake vivido bajo la mirada permanente del público, reflexiona sobre los titulares de los medios periodísticos y el costo de no detenerse nunca. El tráiler oficial, muestra al artista diciendo “La gente no va a entender quién soy” y “Quieres preguntarme cosas específicas, hagámoslo”. También adelanta temas difíciles de tratar, incluyendo su infancia, el salto a la fama con NSYNC y momentos controversiales.
Entre los temas que se abordarán en los cuatro capítulos de la docuserie “Timberlake”:
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