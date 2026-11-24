La docuserie “Timberlake” promete un relato crudo y reflexivo sobre tres décadas de carrera del exlíder de NSYNC. Su relación con Britney Spears, el incidente del Super Bowl con Janet Jackson y su arresto por conducir ebrio en 2024.

El cantante, actor y compositor Justin Timberlake se sentará a hablar abiertamente de su vida en "Timberlake", una serie documental de cuatro entregas en Apple TV, que estrenará sus dos primeros episodios el 11 de diciembre, el tercero el 18 y el final el 23. El proyecto, anunciado oficialmente el 23 de noviembre pasado y está dirigido por Fisher Stevens -responsable de "The Cove" y la serie sobre David Beckham- y combina entrevistas exclusivas con material de archivo nunca antes visto.