La Oreja de Van Gogh vuelve a Buenos Aires: cuándo toca y cómo comprar las entradas

Este año, además, "Rosas" superó las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas del grupo.

Sobre esta nueva etapa, la banda expresó: "Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes enfrente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitábamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica".

Las entradas tendrán una preventa exclusiva y luego se habilitará la venta general. La preventa Santander comenzará el jueves 6 de agosto a las 16:00, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés mediante la App Santander o MODO. En tanto, la venta general se abrirá el viernes 7 de agosto a las 16, con todos los medios de pago y el mismo beneficio de financiación para clientes del banco. Los tickets podrán adquirirse a través del sitio oficial de Movistar Arena.