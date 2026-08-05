La Oreja de Van Gogh vuelve a Buenos Aires: cuándo toca y cómo comprar las entradas

La banda española confirmó su regreso a Argentina con un show en marzo de 2027, como parte de su primera gira sudamericana tras el regreso de Amaia Montero.
La Oreja de Van Gogh volverá a presentarse en la Argentina el 19 de marzo de 2027 con un recital en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de la gira "Tantas cosas que contar", la primera por Latinoamérica desde el regreso de Amaia Montero a la formación.
La gira marca una nueva etapa para el grupo español, que este año celebra 30 años de trayectoria. El principal cambio es el regreso de Amaia Montero, la voz de la etapa fundacional de la banda, un hecho que impulsó una serie de conciertos en España con una importante convocatoria.
Según informó la producción, durante 2026 el grupo vendió más de 400.000 entradas en ese país y agotó localidades en distintos escenarios antes de confirmar su desembarco en América Latina.
El espectáculo incluirá algunas de las canciones más reconocidas del repertorio de La Oreja de Van Gogh, entre ellas "Rosas", "La Playa", "Cuídate", "Puedes contar conmigo" y "20 de enero", además de composiciones recientes como "Todos estamos bailando la misma canción", lanzada a fines de 2025.
Este año, además, "Rosas" superó las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas del grupo.
Sobre esta nueva etapa, la banda expresó: "Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes enfrente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitábamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica".
Las entradas tendrán una preventa exclusiva y luego se habilitará la venta general. La preventa Santander comenzará el jueves 6 de agosto a las 16:00, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés mediante la App Santander o MODO. En tanto, la venta general se abrirá el viernes 7 de agosto a las 16, con todos los medios de pago y el mismo beneficio de financiación para clientes del banco. Los tickets podrán adquirirse a través del sitio oficial de Movistar Arena.
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