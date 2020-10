Embed Ver esta publicación en Instagram La bailarina contó a qué participante admiran sus hijas de #Cantando2020 #lovieneltrece @eltrecetv Una publicación compartida de Cantando2020 (@cantando2020) el 14 Oct, 2020 a las 7:11 PDT

“Me volví fanática de México. Con tal de cantar ‘Rata de dos patas’ ¿viste?”, apuntó la panelista de los Ángeles de la Mañana (El Trece). “Yo soy sincera: quería cantar ‘Rata de dos patas’. También lo hago para divertir un poco, hace falta humor en la casa. Por lo menos van a llorar, pero de risa” explicó.

La participante deslumbró con una malla enteriza blanca que se llevó muchos elogios. “Era a todo o nada. Como canto para el traste, por ahí esta puede ser mi última vez, así que tiré todo…”, dijo entre risas Fernández. Y añadió: “No es mi metier, claramente. Por eso digo: ‘¿Para qué? ¿Por qué no esperamos al Bailando el año que viene?’ Pero tenía que estar…”

“Te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito”, entonó, durante la performance, Cinthia Fernández mientras aparecía en las pantallas la cara del empresario Martin Baclini.

La panelista no perdió el tiempo y atacó con todo lo que pudo a su ex, haciendo incluso referencia a los retoques estéticos que se realizó Baclini. “Tiene como una pista de aterrizaje. Se echó el bótox y encima le brilla, es tremendo, está muy brilloso. Igual, me está extrañando mucho”, dijo.

En cuanto a la devolución del jurado, fue muy buena. Nacha Guevara la puntuó con un 8 y le dijo: “Me gustó, fue desfachatado. Tuviste una buena entrada, pisaste muy fuerte y me gustó. Fue agradable de ver. A ver qué nos traen en el futuro”.

Por su parte, Karina La Princesita, resaltó el animarse con algo distinto a lo que se venía viendo en el certamen y Oscar Mediavilla (5) remarcó: “No sos tan desastre. Me gustó la puesta. Se vio lindo, agradable y le pusieron garra”.

Moria Casan (8) también la halagó y señaló: “Pienso que van a poder mejorar muchísimo”. De esa manera, Cinthia sumó 21 puntos, quedando así con muchas chances de pasar a la próxima ronda.