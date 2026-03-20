Carlos Tevez entre el inglés y el humor se mete en el mundo de Peaky Blinders

La campaña forma parte de una estrategia más amplia de la plataforma para instalar el estreno, que tuvo lugar este viernes 20 de marzo y está protagonizado por Cillian Murphy. La película busca darle un cierre definitivo a la historia de Tommy Shelby, uno de los personajes más icónicos de la ficción británica.

El antecedente de Verón

El video de Tévez no fue el único. En los últimos días, Juan Sebastián Verón también participó de otro spot promocional con un tono diferente, más cargado de ironía y referencias a su propia historia en el fútbol argentino. En su caso, el mensaje incluyó alusiones a conflictos dirigenciales y frases de doble sentido que ampliaron el impacto de la campaña.

Sin embargo, el registro elegido para Tévez se inclinó por un perfil más distendido. Su figura, asociada históricamente a la autenticidad y la cercanía, potenció el efecto del video, que logró conectar tanto con fanáticos del fútbol como con seguidores de la serie.

Así, en la previa de un partido clave, el entrenador de Talleres sumó un capítulo inesperado a su presente mediático. Entre risas, acento improvisado y nostalgia de su etapa en Europa, Tévez demostró una vez más su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente, incluso lejos del césped.