Carlos Tevez entre el inglés y el humor se mete en el mundo de Peaky Blinders

El entrenador de Talleres protagonizó un spot de Netflix para promocionar la película “El hombre inmortal”. Con guiños a su paso por Europa, humor y frases en inglés, el video se volvió tendencia en redes.
Carlos Tevez se metió en el mundo Netflix con humor y su característico inglés en un insperado spot de Peaky Blinders. El director técnico de Talleres volvió a captar la atención, aunque esta vez fuera de la cancha.
El exdelantero de Manchester United se convirtió en protagonista de una campaña viral de Netflix para promocionar el estreno de “El hombre inmortal”, la película que marca el cierre de la historia de Peaky Blinders.
El spot, cargado de humor y guiños a su trayectoria, muestra al “Apache” atravesando una transformación progresiva tras ver el film. A medida que avanza la secuencia, Tévez adopta el estilo del universo de la serie, desde la estética hasta los modismos, en una recreación que mezcla el tono gangster con su impronta futbolera.
El momento más celebrado llega cuando el DT se anima a hablar en inglés, evocando su paso por el fútbol europeo, en particular por el Manchester United. “I like Birmingham, I like the fans”, lanza con naturalidad, antes de rematar con una frase que rápidamente se volvió viral: “It’s a very emotional peli”. La combinación de idioma, espontaneidad y carisma generó una fuerte repercusión en redes sociales.
La campaña forma parte de una estrategia más amplia de la plataforma para instalar el estreno, que tuvo lugar este viernes 20 de marzo y está protagonizado por Cillian Murphy. La película busca darle un cierre definitivo a la historia de Tommy Shelby, uno de los personajes más icónicos de la ficción británica.
El video de Tévez no fue el único. En los últimos días, Juan Sebastián Verón también participó de otro spot promocional con un tono diferente, más cargado de ironía y referencias a su propia historia en el fútbol argentino. En su caso, el mensaje incluyó alusiones a conflictos dirigenciales y frases de doble sentido que ampliaron el impacto de la campaña.
Sin embargo, el registro elegido para Tévez se inclinó por un perfil más distendido. Su figura, asociada históricamente a la autenticidad y la cercanía, potenció el efecto del video, que logró conectar tanto con fanáticos del fútbol como con seguidores de la serie.
Así, en la previa de un partido clave, el entrenador de Talleres sumó un capítulo inesperado a su presente mediático. Entre risas, acento improvisado y nostalgia de su etapa en Europa, Tévez demostró una vez más su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente, incluso lejos del césped.
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