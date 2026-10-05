La confesión de Homero Pettinato tras el escándalo con el acosador que lo amenazó de muerte

El integrante de Olga, luego de denunciar a un acosador que amenazó con matarlo, contó que está con doble tratamiento psicológico luego de recurrir, también, a la ayuda de un psiquiatra.
Homero Pettinato abrió las puertas de su intimidad y reveló una realidad que lo acompaña hace años: los problemas de desórdenes alimentarios. El integrante de Olga, uno de los canales líderes de streaming, se sinceró sobre muchas situaciones que incluyen a su salud mental y su actual tratamiento.
"Yo siempre fui a terapia, estaba teniendo problemas de depresión, los había tenido antes. Este año decidí tomar cartas en el asunto, ir finalmente a un psiquiatra, empezar con una medicación y empezar a ordenar algunas cosas", compartió Homero, en diálogo con María Laura Santillán, para Infobae.
"Había un tipo de público de La Reini que era tal vez más consumidor de la hegemonía, de lo flaco, de lo lindo, de lo estético, y a mí me veían como un monstruo de alcantarilla... Ahí tuve recaídas feas y la pasé muy mal, me hizo daño. Por el hate del cuerpo, el de la gordura y de lo feo", contó, Pettinato, sobre sus desórdenes alimenticios, en tiempos en donde su realidad sentimental lo vinculaba a la de La Reini, y su posterior ruptura amorosa.
“La gente está con problemas mentales, todos. No hay un famoso que no esté con un psiquiatra hoy, de verdad te lo digo... Por la larga experiencia que tenemos con mi hermano y con amigos míos soy bastante reacio a acudir al psiquiatra ante la primera de cambio, de alguna manera necesitaba habitar el problema un poco más. Poder describírselo con mayor precisión a un psiquiatra y poder llevarlo teniendo las riendas de eso. Porque si no, el peligro es grande".
"Si vos estás con malos hábitos, bebiendo alcohol seguido, o saliendo, o comiendo muy mal, o teniendo una vida muy sedentaria y creés que podés agregarle a eso un antidepresivo y que va a ser una fórmula mágica te vas a chocar contra una pared fuerte. Hoy tengo dos psicólogos, una psicóloga y un psicólogo", contó, Homero, en primera persona.
"Yo tuve trastornos de conducta alimentaria, puntualmente bulimia. Y algunos problemas más. La gente te dice: no se te nota. Y no, porque no logré bajar de peso a través de la bulimia, nadie lo logra. Duró años y es algo que te acompaña toda la vida, estás en tratamiento o no, estás en un mejor momento, en un peor momento, es como una adicción".
"El hate del cuerpo, el de la gordura y del feo que recibía por mi estética cuando estaba con Sofía y cuando nos separamos, me pegaba muy heavy cuando estaba de novio con ella y cuando cortamos peor. Ahí tuve un par de recaídas feas y la pasé muy mal, me hizo daño. Yo soy divino en el fondo, pero no lo sé ver yo. Después depende mucho de qué día tenga hoy. A veces entra la bala porque uno está más vulnerable", cerró, Pettinato.