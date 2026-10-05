La confesión de Homero Pettinato tras el escándalo con el acosador que lo amenazó de muerte

EL COSTADO MÁS VULNERABLE DE HOMERO

"Si vos estás con malos hábitos, bebiendo alcohol seguido, o saliendo, o comiendo muy mal, o teniendo una vida muy sedentaria y creés que podés agregarle a eso un antidepresivo y que va a ser una fórmula mágica te vas a chocar contra una pared fuerte. Hoy tengo dos psicólogos, una psicóloga y un psicólogo", contó, Homero, en primera persona.

"Yo tuve trastornos de conducta alimentaria, puntualmente bulimia. Y algunos problemas más. La gente te dice: no se te nota. Y no, porque no logré bajar de peso a través de la bulimia, nadie lo logra. Duró años y es algo que te acompaña toda la vida, estás en tratamiento o no, estás en un mejor momento, en un peor momento, es como una adicción".

"El hate del cuerpo, el de la gordura y del feo que recibía por mi estética cuando estaba con Sofía y cuando nos separamos, me pegaba muy heavy cuando estaba de novio con ella y cuando cortamos peor. Ahí tuve un par de recaídas feas y la pasé muy mal, me hizo daño. Yo soy divino en el fondo, pero no lo sé ver yo. Después depende mucho de qué día tenga hoy. A veces entra la bala porque uno está más vulnerable", cerró, Pettinato.