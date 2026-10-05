El jurado del certamen culinario de Telefe, tuvo una difícil tarea para elegir al primer participante que debía abandonar la competencia y hubo una emotiva despedida.
En la noche del domingo 4 de octubre se vivió la primera Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity, en la que los participantes debieron cocinar una versión principiante del plato que Ian Lucas presentó para la final del certamen anterior y con el cual ganó.
Luego de probar todos los platos de los participantes con delantal negro en la primera semana, los tres jurados debieron debatir sobre quién sería el primer eliminado.
Después de tomar la decisión, Damián Betular le pidió a Grego Rossello, Pablo Migliore, Luck Ra, Marta Fort y Nazareno Casero que pasen al frente y les dijo que estuvieron bien, y aunque acá buscan excelencia, siguen una semana más en las cocinas más famosas del país.
En ese momento, Maru Botana llamó al frente a Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi, y les anunció que son los mejores platos de la noche, por lo que pasaban a la siguiente semana de competencia.
Por último, Germán Martitegui convocó a Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña, y anunció “Son los tres platos menos logrados de la noche. La verdad que no sé si es por ser la primera vez o qué, pero fue muy difícil decidir, pero uno de ustedes tres hoy abandona las cocinas de Masterchef”.
“El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… Pachu Peña”, confirmó Martitegui y se lamentó “Pachu te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea, no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener. Pero gracias por haber venido y estar acá”.
Por su parte, Damián Betular afirmó “Corto pero bueno, ¿la pasaste bien esta semana?”, a lo que Pachu confesó “La pase muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”. En ese momento, el chef pastelero lo interrogó “Siempre preguntamos lo mismo al primero que se va, ¿si hay repechaje te vamos a ver acá de vuelta?”.
Al escuchar la respuesta el humorista, aseguró que sí volvería al repechaje y Maru le dijo “Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje”.
Antes de retirarse, Pachu les dijo a todos sus compañeros “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”, dejó su delantal en la estación y abandonó las cocinas entre lágrimas.
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