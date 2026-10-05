Por último, Germán Martitegui convocó a Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña, y anunció “Son los tres platos menos logrados de la noche. La verdad que no sé si es por ser la primera vez o qué, pero fue muy difícil decidir, pero uno de ustedes tres hoy abandona las cocinas de Masterchef”.

“El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… Pachu Peña”, confirmó Martitegui y se lamentó “Pachu te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea, no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener. Pero gracias por haber venido y estar acá”.

Por su parte, Damián Betular afirmó “Corto pero bueno, ¿la pasaste bien esta semana?”, a lo que Pachu confesó “La pase muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”. En ese momento, el chef pastelero lo interrogó “Siempre preguntamos lo mismo al primero que se va, ¿si hay repechaje te vamos a ver acá de vuelta?”.

Al escuchar la respuesta el humorista, aseguró que sí volvería al repechaje y Maru le dijo “Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje”.

Antes de retirarse, Pachu les dijo a todos sus compañeros “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”, dejó su delantal en la estación y abandonó las cocinas entre lágrimas.