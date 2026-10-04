Se trata de Fran Liotta, un rugbier y empresario de 27 años. "Le mostró el departamento en que ella vive en Corrientes y ahí empezó la relación. Están saliendo hace un tiempito. Es algo informal, no es que se muestran como pareja", dijo De Brito.

En mayo pasado, Lourdes había sido protagonista de un escándalo en Corrientes, donde dio positivo en un control de alcoholemia en durante un operativo de tránsito.

Según trascendió, el test arrojó 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido para conducir. Tras constatar la infracción, las autoridades procedieron a secuestrar preventivamente el vehículo y la funcionaria provincial debió pagar una multa cercana a los $665.000 para recuperarlo.