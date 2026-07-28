Wanda Nara publica pruebas del robo y reclama por los pasaportes

También acusó a su exesposo de haber expresado por teléfono que sus hijas “no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros” en referencia a la Argentina, país al que las niñas -según Wanda- quieren y lloran por volver. Las clases escolares de las menores en Buenos Aires están previstas para el 3 de agosto, luego de la finalización de las vacaciones de invierno.

Además de las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, en las que se observa a los intrusos moviéndose por la casa mientras los chicos miraban el partido, Nara publicó en su cuenta de Instagram el acta de la denuncia presentada por Nora Colosimo ante los Carabinieri de la Stazione di Galliate (“furto in abitazione”) y un mensaje en italiano agradeciendo a la policía y a sus amigos italianos: “Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa”.

Por otra parte, su defensa elevó un pedido a Interpol para agilizar la autorización de los nuevos documentos y ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quien aporte información sobre la banda responsable del robo.

Desde el entorno de Mauro Icardi circularon versiones que ponen en duda la veracidad del robo y sugieren que podría tratarse de un montaje.