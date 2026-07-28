Wanda Nara publica pruebas del robo y reclama por los pasaportes

La conductora de "MasterChef Celebrity" volvió a referirse al violento episodio que vivió su familia en Italia y endureció su reclamo público.
A través de sus redes sociales, Wanda Nara compartió videos de las cámaras de seguridad de su casa de campo en Galliate -en las afueras de Milán, Italia- y una imagen de la denuncia policial presentada por su madre, Nora Colosimo, luego de que un grupo de delincuentes ingresara en su residencia se llevara -específicamente- los pasaportes y permisos de viaje de sus hijos, dejando dinero y otros objetos de valor.
El hecho ocurrió el domingo 19 de julio de 2026, mientras la mediática se encontraba en Nueva York trabajando en el estadio donde se disputaba la final de la Copa Mundial de Fútbol. Dentro de la vivienda se encontraban sus cuatro hijos menores -Francesca e Isabella Icardi, Constantino y Benedicto López- y su madre. Según relató Nora Colosimo, los ladrones -entre tres y cuatro personas con pasamontañas- ingresaron a la propiedad, se dirigieron directamente a la habitación de Wanda y se llevaron un bolso con toda la documentación de los chicos (pasaportes argentinos e italianos y autorizaciones de viaje).
La desaparición de los documentos complicó el inmediato el regreso de Francesca e Isabella a la Argentina, ya que para tramitar nuevos pasaportes de las niñas se necesita la firma de ambos progenitores y según manifestó Wanda, Mauro Icardi se niega a autorizar la renovación.
“Pasaportes robados. Un padre que se niega a firmar la renovación. Unas nenas que no pueden volver a Argentina. La semana próxima retoman las clases y los niños tienen derecho a la educación. Eso tiene nombre: violencia vicaria” fue uno de los posteos más violentos que escribió la mediática conductora de Telefe.
También acusó a su exesposo de haber expresado por teléfono que sus hijas “no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros” en referencia a la Argentina, país al que las niñas -según Wanda- quieren y lloran por volver. Las clases escolares de las menores en Buenos Aires están previstas para el 3 de agosto, luego de la finalización de las vacaciones de invierno.
Además de las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, en las que se observa a los intrusos moviéndose por la casa mientras los chicos miraban el partido, Nara publicó en su cuenta de Instagram el acta de la denuncia presentada por Nora Colosimo ante los Carabinieri de la Stazione di Galliate (“furto in abitazione”) y un mensaje en italiano agradeciendo a la policía y a sus amigos italianos: “Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa”.
Por otra parte, su defensa elevó un pedido a Interpol para agilizar la autorización de los nuevos documentos y ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quien aporte información sobre la banda responsable del robo.
Desde el entorno de Mauro Icardi circularon versiones que ponen en duda la veracidad del robo y sugieren que podría tratarse de un montaje.
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