Las protagonistas de Patito Feo confesaron que Juan Darthés "andaba al asecho".

Brenda Asnicar y Lauura Esquivel contaron lo que pasaba en la gira internacional de la serie que protagonizaron con el acusado de abuso sexual.
Brenda Asnicar y Laura Esquivel, exprotagonistas de Patito Feo, hablaron de lo que escuchaban mientras hacían la gira internacional de la serie, con Juan Darthés como "cabeza del equipo". Las declaraciones de las actrices se producen en el contexto de que la justicia brasileña dejara firme, en mayo de 2026, la condena de seis años de prisión contra el exartista impulsada originalmente por la denuncia que Thelma Fardín, realizó en 2018.
“Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar tipo a la maquilladora, a la peinadora”, se animó a contar Brenda, en la nota que compartió con Laura, en Olga, el canal de stream.
“Me acuerdo mucho de la gira. Me acuerdo, no voy a dar nombres obviamente porque no voy a comprometer a nadie, pero me acuerdo de una maquilladora en un pasillo diciendo: ‘Che, tipo, este chabón me está...’. Estaba al acecho”, rememoró, Asnicar.
“La relación que tenía con él era superpaternal, de padre a hija... Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo”, dijo, por su parte, Laura.
Brenda fue la que, también, durante la entrevista, se animó a compartir un dato que ella infirió como una realidad que le permitió a ella y a Laura, no sufrir ningún tipo de situación incómoda, muchos menos vinculada a un delito como le pasó a Thelma, durante el tiempo compartido con Darthés, en la gira teatral.
"Nosotras íbamos con nuestros padres. El resto era mucho más vulnerable. Fue una exigencia nuestra. Mi mamá me dijo: ‘Vos no viajás si yo no voy con vos", recordó, Asnicar, haciendo una gran diferenciación entre la "protección" que tenían las protagonistas de la tira infantojuvenil y el resto de las mujeres del elenco.
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