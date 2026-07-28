Las protagonistas de Patito Feo confesaron que Juan Darthés "andaba al asecho".

LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS CHICOS DE PATITO

Brenda fue la que, también, durante la entrevista, se animó a compartir un dato que ella infirió como una realidad que le permitió a ella y a Laura, no sufrir ningún tipo de situación incómoda, muchos menos vinculada a un delito como le pasó a Thelma, durante el tiempo compartido con Darthés, en la gira teatral.

"Nosotras íbamos con nuestros padres. El resto era mucho más vulnerable. Fue una exigencia nuestra. Mi mamá me dijo: ‘Vos no viajás si yo no voy con vos", recordó, Asnicar, haciendo una gran diferenciación entre la "protección" que tenían las protagonistas de la tira infantojuvenil y el resto de las mujeres del elenco.