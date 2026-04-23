Charly García fue operado y continúa internado: cómo sigue su estado de salud

El histórico referente del rock nacional fue intervenido en las últimas horas y permanece internado en la Ciudad de Buenos Aires, donde cursa una recuperación favorable tras una cirugía programada.
El músico fue sometido a una nefrectomía parcial, un procedimiento quirúrgico que implica la extirpación de una porción del riñón, en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Según pudo saberse, la operación no respondió a una urgencia médica, sino que estaba prevista con antelación como parte de su seguimiento clínico.
De acuerdo a lo informado por su representante y confirmado por allegados, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el resultado fue el esperado. “Salió todo bien”, transmitieron desde su entorno cercano, llevando tranquilidad en medio de la preocupación que generó la noticia.
Tras la cirugía, García fue trasladado a una habitación común, donde permanece internado bajo estricto control médico. Allí continúa con el proceso postoperatorio, que incluye monitoreo constante de su evolución, controles de rutina y la evaluación de su respuesta al procedimiento.
La noticia tuvo un fuerte impacto entre sus seguidores, en parte debido a los antecedentes de salud que el artista atravesó en los últimos años, con diversas internaciones y tratamientos que pusieron en alerta a su entorno en distintas oportunidades. En ese contexto, cada novedad vinculada a su estado genera una rápida repercusión tanto en el ámbito artístico como en el público en general.
La nefrectomía parcial es una intervención que suele indicarse en casos específicos, como la presencia de lesiones localizadas en el riñón, y tiene como objetivo preservar la mayor cantidad posible de tejido renal sano. Si bien se trata de una cirugía de cierta complejidad, es un procedimiento frecuente y seguro dentro de la práctica médica actual cuando se realiza en condiciones controladas.
En este caso, el hecho de que la operación haya sido programada permitió trabajar con un esquema preoperatorio organizado, lo que suele reducir riesgos y mejorar el pronóstico en el postoperatorio inmediato.
Por el momento, no se difundieron detalles sobre el tiempo estimado de internación ni sobre los próximos pasos en su recuperación. Sin embargo, desde su entorno remarcaron que la evolución es positiva y acorde a lo esperado, y que continuará con controles médicos en los próximos días.
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