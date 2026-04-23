Gran Hermano Generación Dorada: nueva placa y un versus caliente

Los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada pasaron al confesionario para emitir su voto, ahora la decisión será de la gente. Cómo votó cada uno.
En la noche del miércoles 22 de abril los participantes de Gran Hermano Generación Dorada pasaron por el confesionario para emitir su voto, y dejar en manos del "soberano" la decisión de quién deberá abandonar la casa el próximo lunes 27.
Solange Abraham ya estaba en placa por la nominación pendiente que tenía de antes de irse a La Casa de los Famosos y Tamara Paganini a raíz de la fulminante que le hizo Manuel Ibero -líder de la semana- que no contó con inmunidad. Ellas dos se sumaron FrancoZunino, Yipio, Eduardo Carrera, Daniela De Lucía, Yanina Zilli, Danelik Galazán y Brian Sarmiento.
En esta oportunidad se trata de una placa negativa y la cena de nominados será el jueves 23, noche en la que algunos jugadores bajarán de la placa que se resolverá el lunes, en la Gala de Eliminación.
GRECIA COLMENARES: 2 para Zilli y 1 para Daniela. “El día que llegué acá dijo algo en contra de una compañera de trabajo que es una excelente actriz que es muy famosa y brilla muchísimo”, apuntó Grecia contra Zilli, llamándola erróneamente “Zuli”.
DANELIK GALAZÁN: 2 para Manuel y 1 para Lolo.
YANINA ZILLI*: 3 para Yipio, 2 para Daniela y 1 para Titi. *disposición 3, 2, 1 otorgada por Martín Rodríguez
JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Brian y 1 para Eduardo. “Se vive quejando de que no hay comida y sí hay. Si tanto se queja, que se vaya a su casa”, denunció la chilena contra el exfutbolista.
MANUEL IBERO (Nominación espontánea): 3 para Eduardo y 2 para Zunino. Manu explicó que a causa de su espontánea para Eduardo decidió brindarle inmunidad a Emanuel, para así no dividir votos en placa.
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SOLANGE ABRAHAM: 2 para Zunino y 1 para Zilli. Sol dijo que quiere que la “apoyen como villana”.
YISELA “YIPIO” PINTOS: 2 para Zunino y 1 para Danelik.
DANIELA DE LUCÍA: 2 para Eduardo y 1 para Brian. La coach motivacional dijo que “quiere un placa fuerte” y que se anima a ir al versus contra cualquiera de los dos.
LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Yipio y 1 para Daniela.
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FRANCO ZUNINO: 2 para Yipio y 1 para Juanicar.
JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Zunino y 1 para Danelik.
EDUARDO CARRERA: 2 para Daniela y 1 para Titi.
LOLO POGGIO: 2 para Zunino y 1 para Danelik
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TITI TCHERKASKI: 2 para Grecia y 1 para Zunino.
Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei no pudieron nominar por obtener inmunidad, al igual que Tamara Paganini por haber sido fulminada y tampoco Brian Sarmiento, que echó a perder su fulminante hacia Pincoya.
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