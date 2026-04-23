Gran Hermano Generación Dorada: nueva placa y un versus caliente

Solange Abraham ya estaba en placa por la nominación pendiente que tenía de antes de irse a La Casa de los Famosos y Tamara Paganini a raíz de la fulminante que le hizo Manuel Ibero -líder de la semana- que no contó con inmunidad. Ellas dos se sumaron Franco Zunino, Yipio, Eduardo Carrera, Daniela De Lucía, Yanina Zilli, Danelik Galazán y Brian Sarmiento.