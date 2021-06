"Chino" Maidana dijo que lo va a fajar a Yao Cabrera

Sentado en una reposera, con gorra y anteojos de sol, rodeado de amigos, el excampeón mundial no dejó dudas de que no le gusta que nadie se meta con él, mucho menos si se trata de un outsider.

Recordemos que luego de la exhibición que realizaron Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, fue Yao Cabrera quien se animó en redes a responderle a un seguidor sobre la posibilidad de repetir la experiencia a nivel local. Surgió el nombre de Maidana y el uruguayo dijo que -en caso de perder- se iría del país.

Pero "Chino" Maidana no fue el único que le respondió al uruguayo, también lo hizo Walter Matthysse Jr., sobrino de Lucas, otro histórico púgil argentino; tiene 22 años y debutó como profesional el año pasado.

"Me dijeron que me andás buscando a mí también, así que te desafío a sólo un guanteo (en vivo o como quieras) a cuatro rounds nomás. Si me los aguantás, vemos qué arreglamos (seguramente el gran "Chino" Maidana no acepte tu desafío porque todos sabemos que te puede mandar al hospital con las manos atadas si quiere). Espero tu respuesta", le contestó Matthysse Jr.

¿Habrá acción arriba de un ring o es sólo en ida y vuelta en las redes? Por lo pronto, en las últimas horas Cabrera subió a su perfil de Instagram (que tiene 3.3 millones de seguidores) el video de la respuesta de Maidana y reforzó el concepto: "Si él gana, me voy del país".

ADEMÁS:

Yao Cabrera desafío al Chino Maidana a una pelea de boxeo