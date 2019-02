Chorus Line: una vida marcada por la danza y las audiciones

La obra se estrenó en 1975 en Broadway y a 44 años de su debut sigue siendo tan actual para los aspirantes a protagonizar una obra. Todos pasan por arduas audiciones. Sufren, transpiran la camiseta, dejan todo arriba del escenario para la selección de tres mujeres y tres hombres. En definitiva, y no es exagerado, dejan la vida.

Es el cuarto musical que encabeza Laura Conforte, un referente de la comedia musical con 22 años de carrera, y su personaje Cassey en Chorus Line tiene varios puntos en común: “Después de muchos años las dos volvemos a bailar. Nos encontramos muy felices las dos porque amamos bailar. Nos une la pasión por la danza y también somos dos chicas grandes que seguimos audicionando por un papel. Cassey en un momento dice: ‘Tengo 20 años de carrera y casi termino filmando un comercial de papel higiénico’ y en un punto tenemos esa vida los bailarines”.

Otra de los personajes también cansada de las audiciones interminables grita a los cuatro vientos: “Al carajo con Broadway” y otra vez Conforte recuerda sus inicios: “Yo dije en su momento ‘¡al carajo con el teatro Colón!’. Era mi sueño, quería ser bailarina clásica del Colón desde muy chica. A los 12 años di el examen y me bocharon. Me deprimió porque no concebía otra vida que no fuera bailar. Yo estaba convencida que entraba y entonces la frustración fue el doble”.

El encuentro con Ricky Pashkus, director del musical Chorus Line, “me voló la cabeza. Hubo algo que me desestructuró. Yo era del rodete tirante, medias sin agujeritos. Esto me llevó a preguntarme por otros intereses que yo hasta ese momento tenía velados porque el ballet lo tomaba todo, era el Colón nada más, las zapatillas de punta y nada más. Creí que era mi única opción hasta que Pashkus me abrió otro mundo con las clases de jazz y ahí apareció la cantante y actriz”.

Chorus Line tiene, sin embargo, para Conforte un gusto especial porque “cumplo con uno de mis grandes sueños que era volver a bailar” y en una obra tan emblemática cuya historia es universal. Pasa en todos lados. Nadie es indiferente ante cada historia de vida. Y lo que hoy más desea Conforte es que Chorus Line versión argentina “dure todo el año porque es un enorme esfuerzo estar segundos en la taquilla sin ningún nombre famoso (a excepción de Sofía Pachano), sin una parafernalia publicitaria y que funciona por el boca a boca. Contamos con un buen libro, buenos actores-bailarines, buena dirección, gran coreógrafo como Gustavo Wons y con eso es suficiente”.

Conforte insiste en cuidar y acariciar este éxito en la cartelera porteña porque “sino la vida es como uno de estos trece chicos, que a los tres meses tenemos que volver a audicionar. Yo sé que pido una utopía, pero espero que la obra dure un año cartel”.