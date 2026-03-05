Cinthia Fernández recuperó su cuenta de Instagram tras un fallo judicial

La medida fue dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Campana, a cargo del juez Adrián Charvay, después de una presentación realizada por el abogado Roberto Castillo, pareja de la mediática.

Fernández celebró la noticia en redes sociales y agradeció públicamente al letrado. En su mensaje destacó su acompañamiento durante el proceso judicial y lo definió como su “león protector”.

En el expediente presentado ante la Justicia, la defensa sostuvo que el perfil de Instagram de Fernández funciona como un canal comercial digital, donde la panelista desarrolla acuerdos publicitarios y genera ingresos.

Según explicó Castillo, también se planteó que la suspensión habría sido arbitraria, al no existir una instancia clara de revisión humana dentro de la plataforma. Entre los argumentos mencionados en la presentación se incluyó una posible afectación al derecho al trabajo, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y al debido proceso.

La defensa también señaló que los ingresos obtenidos a través de la cuenta tienen carácter alimentario, ya que Fernández sostiene económicamente a sus tres hijas.

f768x1-1650553_1650680_5024 Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

Con la restitución del perfil, la mediática podrá retomar las publicaciones comerciales y personales que forman parte de su actividad en redes sociales.