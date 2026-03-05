Espectáculos |

Cinthia Fernández recuperó su cuenta de Instagram tras un fallo judicial

La artista volvió a usar su perfil después de varios meses suspendido y su restitución fue gestionada por su pareja, el abogado Roberto Castillo.

Cinthia Fernández volvió a tener acceso a su cuenta de Instagram luego de varios meses de suspensión, luego de una resolución judicial que ordenó a Meta Platforms Inc., empresa dueña de la red social, a restablecer el perfil.

La medida fue dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Campana, a cargo del juez Adrián Charvay, después de una presentación realizada por el abogado Roberto Castillo, pareja de la mediática.

Cinthia Fernández le agradeció a Roberto Castillo tras recuperar su cuenta.

Fernández celebró la noticia en redes sociales y agradeció públicamente al letrado. En su mensaje destacó su acompañamiento durante el proceso judicial y lo definió como su “león protector”.

En el expediente presentado ante la Justicia, la defensa sostuvo que el perfil de Instagram de Fernández funciona como un canal comercial digital, donde la panelista desarrolla acuerdos publicitarios y genera ingresos.

Según explicó Castillo, también se planteó que la suspensión habría sido arbitraria, al no existir una instancia clara de revisión humana dentro de la plataforma. Entre los argumentos mencionados en la presentación se incluyó una posible afectación al derecho al trabajo, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y al debido proceso.

ADEMÁS: La picante confesión de Susana Roccasalvo: "Las tetillas de un chico jovencito me vienen bien"

La defensa también señaló que los ingresos obtenidos a través de la cuenta tienen carácter alimentario, ya que Fernández sostiene económicamente a sus tres hijas.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

Con la restitución del perfil, la mediática podrá retomar las publicaciones comerciales y personales que forman parte de su actividad en redes sociales.

