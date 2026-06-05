Cómo fue la última entrevista del Indio Solari: las frases más impactantes que dejó

El artista compartió sus pensamiento más profundos en una de las últimas entrevistas en lo que se lo vio públicamente.
En horas donde se despide a el Indio Solario, uno de los artistas más destacados de la escena musical nacional, recordamos una enrevista que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, le brindó a Pedro Rosemblat en el stream Gelatina,en octubre de 2024. Y que fue una de sus últimas apariciones públicas.
"El digital es un universo que me dejará de lado. ¿Pero quién soy yo para que me tome en cuenta el destino? Los padres se quejan de que los pibes están todo el tiempo con los jueguitos y todo eso, pero yo creo que están aprendiendo un nuevo lenguaje, una manera de comunicarse diferente", analizó el artista., sobre los cambios tecnológicos.
"Yo soy agnóstico. Agnóstico es aquel que cree que dice que es una gloria que lo excede, que ignora. Yo ignora si hay un Dios o no hay un Dios. Nosotros logramos trascender a la cultura pero desde nuestro proyecto, no sé si a otros lugares. En su momento, éramos la vanguardia", recordó, el Indio.
"Hoy no hay más remedio que ser independiente, de autogestionarse. Las companías no tienen más interés en producirte. Si yo quiero firmar con una companía, seguramente me van a hacer un buen cheque. Pero a un pibe que recién sale, que tiene la guitarra prestada. ¿Cómo compite un pibe que recién se asoma con un tipo como yo que tiene un estudio en la casa?", reflexionó, con atino, Solari.
"Está mal que no haya un reglón para los humoristas que en un chiste de cuatro líneas, te hacen reír. Yo no puedo hacer eso. Y tendría que tener algún rincón que se lo festeje", propuso, el Indio, durante su entrevista con el novio de Lali Espósito.
"A mí, generalmente, me hace reír la neurosis. Esa neurosis del citadino. Hay cosas que están al borde de la crueldad y que me causan gracia, desgraciadamente. O veo las locuras que hacen los políticos, hay un momento de indignación y después me río porque digo ´esto es un quilombo´", explicó, el artista, sobre las cosas que le sacaban una sonrisa.
comentar