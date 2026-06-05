Cómo fue la última entrevista del Indio Solari: las frases más impactantes que dejó

EL INDIO X EL INDIO

"Está mal que no haya un reglón para los humoristas que en un chiste de cuatro líneas, te hacen reír. Yo no puedo hacer eso. Y tendría que tener algún rincón que se lo festeje", propuso, el Indio, durante su entrevista con el novio de Lali Espósito.

"A mí, generalmente, me hace reír la neurosis. Esa neurosis del citadino. Hay cosas que están al borde de la crueldad y que me causan gracia, desgraciadamente. O veo las locuras que hacen los políticos, hay un momento de indignación y después me río porque digo ´esto es un quilombo´", explicó, el artista, sobre las cosas que le sacaban una sonrisa.