Cómo se confirmó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: una historia con propuesta de boda

El cantante y la actriz mantienen un romance hace varios meses que empezó a blanquearse por redes sociales. Y que ahora tuvo su primera presentación en público.
El amor después, del amor también... Más allá de ser una de las estrofas de uno de los temas musicales más exitosos y que traspasó décadas de Fito Páez, le sienta "como anillo al dedo" a su presente. Porque se confirmó el vínculo sentimental que tienen con Sofía Gala Castiglione. Después de dedicarse amorosos mensajes en redes sociales, ahora la pareja se animó a mostrarse junta en Rosario, en la provincia de Santa Fe.
“A mí me dicen que están juntos ya no como amigos sino como pareja", aseguró Juan Etchegoyen, al aire de su programa, en Mitre Live. “Algo pasó en estos últimos días que hizo que yo tenga que darte certezas”, agregó, el periodista, sobre lo que sería la concreción del amor entre el cantante y la actriz.
“Ellos eran muy amigos pero esa amistad (que se forjó a lo largo de los años, mientras que ambos estaban en pareja con otras personas y transitaban sus vidas amorosas) se transformó en otra cosa”, explicó, Etchegoyen. “Personas de sus entornos dicen que el romance crece a pasos agigantados”.
“De no mediar inconvenientes lo van a oficializar pronto porque se viene la noticia del año... Van a todos lados juntos porque se están redescubriendo en esta nueva relación”, sumó el comunicador, sobre el presente sentimental que une a Páez con Gala. Incluso, están quienes aseguran que a el, sobre todo, se lo ve rozagante con Sofía a quien, tal cual contó la madre de ella, Moria Casán, el le pidió casamiento en varias oportunidades.
En los últimos días, Fito sorprendió al público de Rosario cuando modificó la letra de su canción “Circo Beat”, en pleno concierto para dedicarle una estrofa de amor a Sofía. El gesto, presenciado por una multitud y amplificado en redes sociales, consolidó las especulaciones sobre el vínculo. Páez, como todo un hombre enamorado, entonó: “y me muero con Sofi Gala”.
Recordemos que, pocos meses atrás, en particular para el 24 de enero de 2026 el músico saludó a la actriz por sus 39 años con el mensaje: “¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”. Gala, por su parte, respondió de manera efusiva, reforzando el ambiente de confianza y afecto: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".
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