Cómo se confirmó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: una historia con propuesta de boda

Sofía Gala, nota

LO QUE PASA EN ROSARIO...

En los últimos días, Fito sorprendió al público de Rosario cuando modificó la letra de su canción “Circo Beat”, en pleno concierto para dedicarle una estrofa de amor a Sofía. El gesto, presenciado por una multitud y amplificado en redes sociales, consolidó las especulaciones sobre el vínculo. Páez, como todo un hombre enamorado, entonó: “y me muero con Sofi Gala”.

Fito Páez confirmó relación con Sofía Gala

Recordemos que, pocos meses atrás, en particular para el 24 de enero de 2026 el músico saludó a la actriz por sus 39 años con el mensaje: “¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”. Gala, por su parte, respondió de manera efusiva, reforzando el ambiente de confianza y afecto: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".