Sorpresiva renuncia en la final de MasterChef Celebrity: el anuncio que conmovió a todos

LAS PALABRAS DE DONATO EN SU DESPEDIDA

“Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, de este cuadrado en el que estamos acá. Dos grandes profesionales. A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia", dijo, Donato. "A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta las más altas esferas".

"Y no quiero dejar de mencioanr al público. El público que siempre te critica, de forma buena, constructiva, con acompañamiento. Siempre estuvo presente y me acompañó por todo este tiempo. Perdón que agarré este momento porque necesitamos entrar en el mérito de ustedes, pero agarré estos minutitos y les agradezco a todos. Muchísimas, muchísimas gracias”, cerró, De Santis.