Sorpresiva renuncia en la final de MasterChef Celebrity: el anuncio que conmovió a todos

Donato De Santis se bajó del jurado de la competencia culinaria y no seguirá más en el programa. "Ha llegado el momento de dar un paso al costado".
En una de las últimas galas que se verá al aire de esta edición de MasterChef Celebrity, Donato De Santis, emblemático jurado de la competencia culinaria anunció que "dará un paso al costado". Ante la atenta mirada de Wanda Nara, su conductora, del resto de sus colegas, de los finalistas y de los viejos participantes, contó que decidió no ser más parte del programa.
“Wanda, un segundo, un segundo. Perdón. Te voy a pedir tres minutos para algo mío personal...”, anunció Donato, antes de que Ian Lucas y Sofía Gonet, alias La Reini, comiencen con correspondientes preparaciones en tres pasos, de una entrada, un plato principal y de un postre, acorde a la instancia decisiva del programa.
"Hice diez ediciones con esta actual de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, hermoso. Lo que quiero decir es que, bueno, ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado”, compartió el tano. "Así que decidí de que esta es mi última participación”.
“Lo del Tano no me la esperaba ni loco. Me pegó acá en el corazón. Me mató. Es una leyenda, no solo de MasterChef, sino del país”, fue la reacción de Ian, uno de los dos finalistas de la competencia de cocina, del prime time de Telefe, que está llegando a su última semana al aire.
“Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, de este cuadrado en el que estamos acá. Dos grandes profesionales. A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia", dijo, Donato. "A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta las más altas esferas".
"Y no quiero dejar de mencioanr al público. El público que siempre te critica, de forma buena, constructiva, con acompañamiento. Siempre estuvo presente y me acompañó por todo este tiempo. Perdón que agarré este momento porque necesitamos entrar en el mérito de ustedes, pero agarré estos minutitos y les agradezco a todos. Muchísimas, muchísimas gracias”, cerró, De Santis.
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