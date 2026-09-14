Santiago del Moro anunció un nuevo Gran Hermano

El formato, que este año cumplió 25 años en la televisión argentina, mantendrá a Santiago del Moro al frente del ciclo. El conductor ya había adelantado meses atrás que el ciclo continuaría y que su contrato con Telefe se renovaría. El anuncio de este Gran Hermano 5, -el quinto luego del relanzamiento del programa en el canal- realizado con la temporada en curso, deja en claro que la productora no piensa interrumpir el ritmo de convocatorias.