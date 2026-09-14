Santiago del Moro anunció un nuevo Gran Hermano

El conductor del reality de Telefe dio a conocer la convocatoria de participantes para una nueva edición, aunque omitió dar más detalles.
Santiago del Moro ingresó el domingo por la noche a la casa de Gran Hermano para cenar con las tres finalistas de esta Generación Dorada: Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. El conductor aprovechó su visita para adelantar que habrá una quinta temporada desde el relanzamiento del formato en Telefe en 2022.
“Va a ser una edición muy especial y muy esperada”, comentó Del Moro, aunque evitó precisar fecha de estreno. De todos modos, confirmó que ya está abierta la inscripción de los futuros participantes y dijo que el reality argentino cederá la casa por un tiempo para las producciones de otros países de la región.
Según indicó Santiago del Moro, cualquier persona mayor de 18 años puede anotarse en granhermano.mitelefe.com y el único requisito formal es la mayoría de edad. El conductor del reality insistió en que también hace falta “tener ganas de jugar”.
Gran Hermano Generación Dorada, que comenzó el 23 de febrero y se extendió más de seis meses, finalizará esta semana con un rating acumulado muy lejano de lo que se esperaba. Este lunes 14 de septiembre se definirá el tercer puesto y, la final está prevista para el miércoles 16. El jueves 17 se emitirá un programa especial de cierre y, por primera vez en 19 años, la ganadora será una mujer.
El formato, que este año cumplió 25 años en la televisión argentina, mantendrá a Santiago del Moro al frente del ciclo. El conductor ya había adelantado meses atrás que el ciclo continuaría y que su contrato con Telefe se renovaría. El anuncio de este Gran Hermano 5, -el quinto luego del relanzamiento del programa en el canal- realizado con la temporada en curso, deja en claro que la productora no piensa interrumpir el ritmo de convocatorias.
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