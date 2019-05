El caso elocuente se dio este fin de semana con un impensado cruce entre dos exponentes populares pero de vivencias bien diferenciadas: El Pepo y Flavia Palmiero.

Como no podía ser de otro modo, el debate ocurrió durante el ciclo de Andy Kusnetzoff, desde la mesa de Podemos Hablar.

Los notorios problemas que se suceden en lo laboral (el desempleo se encamina a superar el 10 por ciento, según el INDEC) fueron tema de conversación promovido por El Pepo. El cantante de cumbia pudo explayarse...un poco.

"Me solidarizo con la enorme cantidad de gente que se quedó sin trabajo bajo este gobierno y que no tienen la posibilidad de decirlo públicamente, como Fabián (Doman). Conozco muchos amigos, gente grande, muchísimas mujeres, y pobres que hoy viven en la calle porque no tienen para pagar un alquiler", destacó. Enseguida, Andy intentó bajarle el tono a sus dichos. "La idea no es politizar la mesa", advirtió el conductor, aunque sugirió brindar "por la gente".

Pero quien sorprendió a todos fue la ex conductora de La ola está de fiesta: "Igual nosotros estábamos hablando de otra cosa, eh. Él (por Pepo) aclaró otra cosa, pero no es lo mismo que estábamos diciendo. Son dos cosas diferentes", comentó cerrando la cuestión.

Claro que no fue el único ámbito donde se desplegó la discusión en torno a la grieta. La mesa de Mirtha, liderada por Marcela Tinayre también fue escenario de un discurso ubicado, precisamente en las antípodas de Pepo.

Martín Seefeld admitió el difícil presente pero sostuvo: "Me parece que la estamos pasando mal y que a veces para poder salir hacia adelante hay que pasarla mal. Es difícil porque hay gente que no llega a fin de mes. Yo ayudo a un comedor de 400 chicos hace más de 4 años y estoy inmerso en lo que sucede. Se han hecho mal algunas cosas", reconoció el ex simulador.

Así y todo ratificó su respaldo a la actual gestión. "Lo bueno es poder asumir los errores y no volver hacia atrás". Seefeld destacó los avances institucionales y explicitó su deseo en relación a la continuidad de Cambiemos. "Tenemos que seguir mejorando si tienen la oportunidad de continuar". La polémica, seguramente, no se cerrará.