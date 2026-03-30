Cristian Castro tomó una tajante decisión: dejó el sexo y se dedicará al celibato

El cantante decidió alejarse por completo de los placeres mundanos y empezar una nueva vida sin pareja ni intimidad. ¿Le durará?
La inesperada declaración pública de Cristian Castro sobre su decisión de dedicarse al celibato se produjo luego de un concierto en el Domo Care, según transmitió el programa Ventaneand, de México. "Ya me retiré del sexo", anunció el artista. E, incluso, invitó a todos los cronistas y televidentes a que sigan sus pasos, con gesto serio. "Retírense".
“Ustedes también pueden. Poco a poco, váyanse retirando. No sean así”, expresó Castro. "No me gustaría tener una nueva pareja sino es Dios...", reafirmó el hijo de Verónica, ante las cámaras de tevé. Para luego de referirse a su alejamiento de los "placeres mundanos", se refirió a su larga enemistad con Luis Miguel.
"Me voy a ir a Madrid a buscarlo hasta encontrarlo, Luis Miguel, a donde estés. Yo quiero cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda. Y él sabe que yo me muero por él, así que nada más estoy esperando que él se dé un tiempito para cantar conmigo".
"Porque, pues mucha gente como que nos compara y yo lo que quiero es que cantemos juntos para que, no sé, como que ya se blanquee la cosa”, dijo, Cristian, ansioso por concretar un encuentro cara a cara con su colega, al que no logra acceder hace muchos años.
"Ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr y eso ha sido mi sueño toda mi vida, que estoy pensando que estudiar, de verdad que no me puedo decidir si va a ser una carrera de servicio como la docencia...", anunció, Cristian.
"O va a ser una carrera como no sé, Administración en Empresas, quizás Contabilidad, no sé, Ciencias también, pero la verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo".
