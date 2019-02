Se trata de dos personas allegadas al actor, aunque en el caso de Verónica Llinás, quien brindó una nota a Intrusos en el marco de inminente estreno de la obra de teatro Carcajada Salvaje junto a Darío Barassi, dijo que: “En mi relación con Gasalla no todas fueron rosas. Actualmente no tengo relación con él, pero guardo un enorme respeto por él y fue una de las pocas personas que me abrió las puertas de la televisión”.

Llinas había sido convocada por Gasalla para un programa de humor para El Trece, pero todo quedó en la nada cuando pidió el mismo horario que Jorge Lanata, los domingos a las 22, espacio en donde hace cinco años consecutivos se emite el clásico Periodismo Para Todos: “El me llamó y bueno... la televisión es así. Un día dice que sí y otro día, que no”. Con él había trabajé en El Palacio de la Risa en el año 1994 en Canal 9.

Con Polino, Gasalla, a diferencia de Llinás, guarda una relación de estrecha amistad. Y para el periodista no es de gente de códigos hablar de la enfermedad: “Aunque en el caso de Gasalla no es cierto”.

La semana pasada en el ciclo Todas las tardes, Carlos Perciavalle se coló en un móvil desde Punta Del Este con Fernando Burlando, quien maneja una de las candentes causas judiciales de Juan Darthés y Claudia Maradona, y en el programa Todas las tardes (Canal 9) con Maju Lozano. Y no fue una intervención feliz, porque se le soltó de lengua: “Se trata de esas seis letras inmundas. Sí, es cáncer pero no es de piel. Tiene cáncer en los tobillos, en las rodillas. Tiene que ver con las articulaciones. Hoy, el cáncer es tratable. No curable. Además, Antonio ya ha hecho una vida divina para lo feo que es. Es un presente horrible para él, pero bueno. Será el karma que le toca en la vida”, dijo.

En verdad, el asunto no tuvo más trascendencia porque hasta los mismos periodistas del mundo dele espectáculo repudiaron la conducta del ex conductor Carlos Perciavalle. Ese mismo actor, ante la denuncia de Thelma Fardin dijo: “¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él. Que lo haga, no la voy a criticar tampoco”, señaló.