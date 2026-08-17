Gran Hermano Generación Dorada: escupitajos y acusaciones cruzadas

Más tarde, Solange fue al confesionario acompañada por Tomy Riguera y -entre lágrimas- reiteró su denuncia “Es un montón y no da, me escupió en la boca y son malos porque dicen que yo miento”. En medio del escándalo, otras participantes como Jenny Mavinga y Alejandra Majluf mostraron confusión sobre los hechos y evidenciaron posturas enfrentadas.

A lo largo de la temporada Solange y Tamara habían protagonizado cruces fuertes, incluido un duro intercambio en una cena de nominados en donde se criticaron la forma de jugar.