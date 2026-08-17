Gran Hermano Generación Dorada: escupitajos y acusaciones cruzadas

Tamara Paganini y Solange Abraham se enfrentaron durante la fiesta del sábado 15, con acusaciones cruzadas de escupitajos y malos entendidos.
En el programa del domingo 16 de agosto, en la emisión de Gran Hermano Generación Dorada se mostró el conflicto que se generó en la fiesta del sábado, entre Tamara Paganini y Solange Abraham. Santiago del Moro aclaró que no se trató de un golpe, como algunos televidentes interpretaron en un primer momento “No fue un golpe. Fue un intercambio de escupitajos. No suena lindo, pero fue eso lo que pasó”.
Según las imágenes, Sol cantaba “las plantas agresivas afuera” cuando Tamara se acercó de forma provocativa le exhibió sus partes íntimas al grito de “toda para vos, ma, jugosa y calentita”. Las dos quedaron cara a cara y en ese momento la exparticipante de la primera edición de Gran Hermano tosió y Abraham denunció que “Tamara me escupió en la boca”.
Por su parte, Tamara ofreció una versión distinta y dijo que Solange la había ido a buscar y que le había caído saliva encima, lo que le provocó asco y la tos “Me cayó saliva encima mío. Es lógico, me dio asco” argumentó.
La fiesta terminó de inmediato y Solange se dirigió a cepillarse los dientes visiblemente asqueada. Ambas participantes se reencontraron en el antebaño, donde el cruce se incrementó cuando Abraham le reclamó “Yo solo te dije que eras una planta agresiva y me escupiste en la boca” a lo que Tamara contestó “Tu saliva saltó a mi boca, no me escuchás porque no te conviene”.
Más tarde, Solange fue al confesionario acompañada por Tomy Riguera y -entre lágrimas- reiteró su denuncia “Es un montón y no da, me escupió en la boca y son malos porque dicen que yo miento”. En medio del escándalo, otras participantes como Jenny Mavinga y Alejandra Majluf mostraron confusión sobre los hechos y evidenciaron posturas enfrentadas.
A lo largo de la temporada Solange y Tamara habían protagonizado cruces fuertes, incluido un duro intercambio en una cena de nominados en donde se criticaron la forma de jugar.
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