La miniserie de Netflix que es furor en el mundo y muestra a Thatcher y Reagan

Uno de los detalles que más llamó la atención de los espectadores es la presencia de Margaret Thatcher -primera ministra del Reino Unido- y Ronald Reagan -presidencia de Estados Unidos-.

El reparto está encabezado por Connor Swindells (Sex Education, SAS: Rogue Heroes), quien interpreta al detective escocés Ed McCusker, y Patrick J. Adams (Suits), en el rol del agente del FBI Dick Marquise. También participan Merritt Wever, Eddie Marsan, Tony Curran, Peter Mullan y Phyllis Logan, entre otros.

Basada en testimonios de quienes vivieron los hechos, la serie combina el trabajo de los investigadores con el impacto que el atentado tuvo sobre los habitantes de Lockerbie y los familiares de las víctimas. Fue creada por Jonathan Lee, coescrita con Gillian Roger Park y dirigida por Michael Keillor.