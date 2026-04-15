¿Fabiana Cantilo está celosa Fito Páez y Sofía Gala? Qué dijo del romance del cantante y la actriz

FABIANA IMITÓ A UN THERIAN Y TERMINÓ EN EL HOSPITAL

En el festejo de su cumpleaños, hace menos de un mes, a la hora de que le canten el feliz cumpleaños, Fabiana intentó sumarse, desde el humor, a la moda de los therians y apoyó uno de sus pies arriba de la mesa, al lado de la torta, y procedió a soplar las velitas.

Después siguieron todos cantando, celebrando y alentando, aunque el final de los festejos no fue tal cual estaba planificado. Cantilo terminó con uno de sus pies lastimados y anunció, incluso a través de un video que compartió en ese momento en sus redes sociales, que iba a acudir a una guardia para solucionar el inconveniente doméstico.