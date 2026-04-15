¿Fabiana Cantilo está celosa Fito Páez y Sofía Gala? Qué dijo del romance del cantante y la actriz

La compositora e intérprete no estaría del todo contenta con la relación amorosa entre el artista y la hija de Moria Casán. "No es la novia", sostuvo en cámara.
Fabiana Cantilo se "metió" en el romance entre Fito Páez, su expareja -ellos fueron novios durante casi seis años- y Sofía Gala. La artista sostiene que entre ellos no hay un romance aunque reconoce saber que se besaron. "Se lo pregunto todo el tiempo...". ¿La cantante es una ex tóxica?
"Cuando nosotros tuvimos una relación con Fito yo tenía veinticuatro años y él, diecinueve. Nos pasó de todo. A mí me internaron, a él le mataron a la familia. Nos juntamos para ayudarnos, para no morir. El era muy perfecto y trabajaba, trabajaba porque viene de clase medio pobre. Yo tengo una teoría...", comenzó a recordar Fabiana, en una nota para A la tarde.
"Que esas clases, tienen la cosa de ´si no trabajo, no como´. En cambio yo, que vengo de una familia... al pedo, uno está como ´cómoda´. Pero Sofía Gala no es la novia, ahora. Le pregunto todo el tiempo. Hablo con Moria (Casán) y le pregunto si somos comadres, porque yo soy como la madre de Fito", argumentó, Cantilo.
"Fito me dijo que son amigos. Le pregunté si la besó y me dijo que si... Peor que no llegó al próximo nivel. ¿Los vieron besarse en la boca?", preguntó la cantante, en voz alta, al panel del programa de las tardes de América.
En el festejo de su cumpleaños, hace menos de un mes, a la hora de que le canten el feliz cumpleaños, Fabiana intentó sumarse, desde el humor, a la moda de los therians y apoyó uno de sus pies arriba de la mesa, al lado de la torta, y procedió a soplar las velitas.
Después siguieron todos cantando, celebrando y alentando, aunque el final de los festejos no fue tal cual estaba planificado. Cantilo terminó con uno de sus pies lastimados y anunció, incluso a través de un video que compartió en ese momento en sus redes sociales, que iba a acudir a una guardia para solucionar el inconveniente doméstico.
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