Sabrina Rojas filosa contra Flor Vigna, luego de hablar de las infidelidades de Luciano Castro

La conductora "le puso los puntos" a la cantante, que suele aprovechar lanzamiento musical para contar picantes detalles de su vínculo con el actor.
Sabrina Rojas dijo todo lo que piensa de que Flor Vigna, la ex de su ex, Luciano Castro, aproveche públicamente a promocionar lanzamientos musicales o desafíos laborales, para hablar de lo mal que la pasó cuando era la novia del actor. Fue a consecuencia de que, en los últimos días, la artista contó de qué forma se enteró que el galán, la engañaba con Griselda Siciliani.
"Ella, cada vez que tiene un laburo nuevo, vuelve a tirar cositas para que la levanten. Eso es de manual, yo igual la quiero, la adoro, le mandamos un beso", comenzó Sabrina, al frente de SQP, en las tardes noches de América, en su rol de conductora interina del ciclo, al presentar un tape en donde se la escucha hablar a Flor contando cómo descubrió que su ex, Luciano, coqueteaba conSiciliani.
"Después cuando la vas a buscar, no habla y la pasa mal", lanzó Rojas, al aire, por la negativa que suele mostrar Vigna al ser abordada por cronistas para conseguir sus declaraciones. "Amigas no somos, tuvimos una buena relación, hemos compartido algún que otro momento", aclaró, la exmodelo, sobre su vínculo con la cantante.
Sin embargo, en un momento, Sabrina lanzó "una lanza a favor" de Flor, al referirse a la necesidad de la artista al contar públicamente lo que vivió con Castro, en la intimidad. "Si es su historia y tiene ganas de contarla, no está mal, ¿por qué tiene que callar o cuidar?". "Lo que sí me parece raro de ella es que siempre lo hace antes de un estreno, después cuando la van a buscar, se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo. Siempre está esa contradicción en Flor".
"Siempre que tiene que lanzar un tema, tira un mensaje subliminal para que todos lo levantemos o si se va a un reality, vuelve a hablar de algo que ya pasó", chicaneó Sabrina a Flor, deslizando que la cantautora aprovecha lo vivido con Luciano, durante un romance que duró algunos años -dos y medio-, para sacar un beneficio promocional y económico.
"Si ella lo hablase genuinamente desde su lugar... pero hacerlo cuando sabés que va a garpar, no lo puedo entender. Es especular con tu propia historia", definió, sin vueltas, Rojas contra el accionar mediático que viene demostrando Vigna. Clarito como el agua.
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