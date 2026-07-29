Sabrina Rojas filosa contra Flor Vigna, luego de hablar de las infidelidades de Luciano Castro

¿SABRINA LE PUSO LOS "PUNTOS" MEDIÁTICOS A FLOR?

"Siempre que tiene que lanzar un tema, tira un mensaje subliminal para que todos lo levantemos o si se va a un reality, vuelve a hablar de algo que ya pasó", chicaneó Sabrina a Flor, deslizando que la cantautora aprovecha lo vivido con Luciano, durante un romance que duró algunos años -dos y medio-, para sacar un beneficio promocional y económico.

Flor y Luciano Castro estuvieron dos años y medio en pareja.

"Si ella lo hablase genuinamente desde su lugar... pero hacerlo cuando sabés que va a garpar, no lo puedo entender. Es especular con tu propia historia", definió, sin vueltas, Rojas contra el accionar mediático que viene demostrando Vigna. Clarito como el agua.