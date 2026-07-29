Carlos Bilardo tendrá su documental: llevarán al cine su inolvidable paso por el Sevilla

Esa temporada estuvo atravesada por momentos que excedieron lo futbolístico. La convivencia entre Bilardo y Maradona, que habían compartido los mayores éxitos con la Selección argentina, también incluyó diferencias y fuertes cruces. Todo ese contexto será reconstruido a través de imágenes de archivo, entrevistas y material inédito.

Más que una biografía convencional, la película pondrá el foco en las historias que reflejan la manera en la que Bilardo entendía el fútbol: una actividad donde la planificación, el análisis y la búsqueda constante de ventajas eran parte de su filosofía.

Las anécdotas recopiladas por Arrocha son el resultado de años de conversaciones con el propio Bilardo y de testimonios de exjugadores, dirigentes, periodistas y colaboradores que compartieron aquella etapa en Sevilla. Esa diversidad de voces permitirá reconstruir desde distintas perspectivas un período que todavía despierta interés entre los aficionados.

Debido al estado de salud del exentrenador, el documental utilizará únicamente imágenes de archivo para representar su participación. Bilardo, que padece un trastorno neurológico, permanece acompañado por su familia y un equipo de profesionales, mientras continúa recibiendo la visita de varios integrantes del plantel campeón del mundo en 1986.

La producción está a cargo de la compañía española Brava Productions, cuenta con el respaldo de la familia Bilardo y con la colaboración institucional del Sevilla FC, que permitió filmar en lugares emblemáticos como el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El rodaje continuará en distintos puntos de Europa para completar la reconstrucción de aquella experiencia en el fútbol español. Además de exfutbolistas y colaboradores, el documental sumará nuevos testimonios de protagonistas que compartieron el día a día con Bilardo y aportarán su visión sobre una de las etapas más particulares de su carrera.

El proyecto es dirigido por Guillermo Taboada, con Joaquín Castro a cargo de la dirección de fotografía, Alejandro Grizutti en la producción y Guillermina Taboada como coordinadora. Roberto Arrocha, autor del libro que inspira la obra, también participa como productor periodístico del documental.