Chiche Gelblung otra vez internado, a diez días de haber conseguido el alta: ¿Qué le pasó esta vez?

¿POR QUÉ CHICHE ESTUVO UN MES INTERNADO?

Poco tiempo atrás, Chiche permaneció, de corrido, un mes en terapia por una trombosis en el tobillo que le descubrieron gracias a un golpe en el rostro, que derivó en un chequeo general de su cuerpo. Luego, al comunicador, durante sus semanas en el centro médico, le pusieron dos stents y lo anticoagularon.

“Tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena”, explicó la periodista. El propio Gelblung, ante la posibilidad de una amputación, expresó: “Antes de morirme, prefiero eso”, dijo Gelblung, algo que afortunadamente no sucedió.