La pelea por quedarse con Tecnópolis

AEG, el gigante mundial del entretenimiento, se asocia con Fénix Entertainment para competir contra el grupo formado por La Nación y Live Nation, el líder global de los conciertos.
AEG Worldwide, uno de los mayores operadores de entretenimiento en vivo del planeta, selló una alianza estratégica con Fénix Entertainment -empresa de Marcelo Figoli- y CMN -Cárdenas Marketing Network)- para disputar la concesión del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.
El proceso para la concesión del predio ingresó en su etapa final con dos grupos empresarios como principales competidores. Por un lado se encuentra la propuesta encabezada por Fénix Entertainment, respaldada por AEG Worldwide y CMN y por el otro una sociedad integrada por La Nación y Live Nation, el gigante mundial de los conciertos que en los últimos años reforzó su presencia en Argentina tras adquirir el 51% del Movistar Arena.
La definición enfrenta así a dos de las mayores redes internacionales dedicadas al negocio del entretenimiento en vivo, en una competencia que podría redefinir el uso futuro de uno de los predios más emblemáticos del país para la realización de eventos masivos.
Fuentes vinculadas al sector sostienen que la propuesta busca transformar Tecnópolis en un complejo multipropósito capaz de albergar conciertos internacionales, festivales, congresos, exposiciones, eventos deportivos y producciones audiovisuales durante todo el año. La llegada de AEG facilitaría el acceso al circuito mundial de grandes giras, gracias a su experiencia logística y comercial en América del Norte, Europa y otras regiones.
La concesión se prevé por 25 años -prorrogables-, sobre un predio de más de 50 hectáreas, y lo que busca el Estado es dejar de afrontar el costo de mantenimiento y atraer inversión privada para potenciar su uso.
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