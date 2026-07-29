La pelea por quedarse con Tecnópolis

El proceso para la concesión del predio ingresó en su etapa final con dos grupos empresarios como principales competidores. Por un lado se encuentra la propuesta encabezada por Fénix Entertainment, respaldada por AEG Worldwide y CMN y por el otro una sociedad integrada por La Nación y Live Nation, el gigante mundial de los conciertos que en los últimos años reforzó su presencia en Argentina tras adquirir el 51% del Movistar Arena.