Darío Cvitanich e Ivana Figueiras blanquearon su romance: la primera salida pública

Para el exdelantero, la etapa con Chechu Bonelli quedó atrás. Poco a poco, Cvitanich integra a Ivana en su mundo personal, mostrándole lugares que marcaron su carrera y su felicidad, como el estadio Florencio Sola, la emblemática cancha de Banfield. Allí debutó en Primera División y dejó una huella imborrable: jugó 166 partidos oficiales y anotó 66 goles, convirtiéndose en uno de los referentes más queridos por la hinchada.

El último viernes, durante el partido entre Banfield y Unión de Santa Fe, Darío llevó a Ivana a conocer la cancha del Taladro. Ella compartió el momento en sus redes con el comentario “conociendo nuevos horizontes”, mientras mostraba la foto en la que él aparece sonriente y ella mira de lado, una imagen casual pero reveladora.

La confirmación oficial del romance llegó después de que Cvitanich terminara su relación con la modelo y periodista Chechu Bonelli, lo que generó gran repercusión mediática. La pareja, que vivió más de una década juntos y tiene tres hijas, se separó en términos no del todo amistosos. Señales como la mudanza de Cvitanich del hogar compartido y la distinta forma de asumir responsabilidades familiares avivaron las sospechas de crisis.

En julio pasado se confirmó la ruptura mediante declaraciones públicas; Cvitanich explicó que la relación terminó con respeto y cariño, sin terceros ni infidelidades involucrados. "No hay mucho para decir. Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación. La verdad no hay mucho para contar y son cosas que quedaron entre ella y yo, no hay nada polémico ni mucho menos", dijo el exatacante de Boca y Racing.

"Es una gran mujer y mamá de mis hijas. Así que eso no va a cambiar", dijo sobre su exesposa.

La periodista deportiva ofreció otra versión, pero el Cvitanich negó que su separación estuviera motivada por la nueva relación con Figueiras. Así, meses después de la ruptura, Darío e Ivana oficializaron su vínculo, dejando claro que todo surgió de manera natural y sin influencias externas.