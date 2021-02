"Sabíamos que esto era una aventura y que queríamos recorrer el mundo", comenzó su relato la actriz que contó su experiencia. "No es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que es algo re vintage, pensé que no pasaba más", amplió en su descargo.

Ivana nadal

"Como siempre, tomando birra", dijo y mostró la lata en su mano mientras con la otra grababa las Stories que publicó. Y detalló el hecho por el cual estuvo demorada en el aeropuerto: "Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!".

Luego contó que en el operativo le hicieron contar los dólares que llevaba encima y que se puso tan nerviosa que transpiró, y mostró las marcas en la remera que llevaba puesta. Describió el episodio como “una anécdota” -”ya está, fin, no pasó nada”- y aseguró que le devolvieron el picador que llevaba y siguió su recorrido junto al grupo de amigas.

“Lo bueno es que no nos desarmaron toda la valija”, continuó la conductora que está en pareja con Bruno Siri, el ex novio de Nati Jota.

Ivana Nadal Ivana Nadal en México @IviNadal

Más tarde la modelo realizó un nuevo video donde aclaró que no fue detenida. “Pueden dejar de decir boludeces, mi familia se preocupa al pedo”. Por ultimo cerró: “Papá, Mamá, estoy bien”.