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Comenzó la venta de entradas generales para María Becerra

La cantante confirmó dos fechas en noviembre para presentar “QUIMERA” con un formato inmersivo. Las entradas ya se consiguen online.

La venta general de entradas para ver los shows de María Becerra los días 13 y 14 de noviembre, en el Movistar Arena, comenzó este viernes a través del sitio oficial del estadio, en un hecho que marca el regreso de la artista luego de sus recitales en River Plate.

La cantante llevará al escenario “QUIMERA”, su último álbum, en una propuesta 360° que busca acercar al público a una experiencia inmersiva. El formato incluye un escenario central rodeado por los espectadores, pensado para que “la distancia desaparezca y todo ocurra en un mismo espacio”.

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La artista vuelve a Buenos Aires tras sus shows históricos en River Plate.

La artista vuelve a Buenos Aires tras sus shows históricos en River Plate.

La expectativa por los shows creció luego de que María Becerra se convirtiera en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate. Allí realizó dos fechas agotadas ante más de 130 mil personas y alcanzó cuatro estadios "sold out" en tiempo récord.

Ahora, la artista apuesta por un formato distinto, más cercano y enfocado en la experiencia visual y escénica. Según adelantaron desde la producción, cada sector del estadio ofrecerá una perspectiva diferente del espectáculo.

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Los recitales serán el 13 y 14 de noviembre en el Movistar Arena.

Los recitales serán el 13 y 14 de noviembre en el Movistar Arena.

Cómo será el show de “QUIMERA”

Los recitales formarán parte del “QUIMERA TOUR”, la gira con la que recorrerá distintos países de Latinoamérica. El proyecto representa una nueva etapa artística para María Becerra y desarrolla un universo narrativo atravesado por distintos alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys.

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La venta general de entradas comenzó este viernes a las 13.

La venta general de entradas comenzó este viernes a las 13.

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La propuesta combina música, puesta visual y elementos performáticos para construir una identidad múltiple dentro del show. “QUIMERA” busca así convertirse en una experiencia que no solo se escucha, sino también se vive desde adentro.

Las entradas ya están disponibles exclusivamente de manera online en la web oficial del Movistar Arena.

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