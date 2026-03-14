Detienen a una ex Gran Hermano acusada por un robo a un turista

La bailarina y exintegrante del reality, Luciana Martínez, fue arrestada en su domicilio del barrio porteño de Palermo tras la denuncia de un ciudadano estadounidense que aseguró haber sido emborrachado y despojado de sus pertenencias luego de salir de un boliche.
La Policía detuvo a Luciana Martínez, exparticipante del reality Gran Hermano Argentina, acusada de haber participado en el robo a un turista estadounidense en el barrio porteño de Palermo.
El arresto se concretó en su domicilio ubicado en la calle Billinghurst al 1100, luego de la denuncia presentada por un ciudadano identificado como Brandy, quien aseguró haber sido emborrachado y despojado de sus pertenencias tras salir de un boliche de la zona.4
Según el testimonio del denunciante, el hecho ocurrió luego de que conociera a Martínez y a otro hombre en un local bailable del barrio. Tras compartir la noche, los tres se dirigieron al hotel donde se alojaba el turista, al que llegaron alrededor de las 6:45.
De acuerdo con la denuncia, el visitante estadounidense aseguró que perdió el conocimiento luego de ingerir bebidas alcohólicas y, al despertar, advirtió que le faltaban varios objetos personales, entre ellos su pasaporte, un reloj digital y prendas de vestir.
La investigación pudo avanzar gracias a que tanto Martínez como su acompañante quedaron registrados en el ingreso al hotel. Un empleado del establecimiento reconoció a la exparticipante del reality televisivo, lo que permitió identificarla y vincularla con el episodio denunciado.
La detención generó repercusión debido a la popularidad que la bailarina alcanzó tras su participación en la edición 2025 de Gran Hermano, programa conducido por Santiago del Moro.
Martínez, oriunda de la provincia de Santa Cruz, se convirtió en una de las figuras más recordadas de esa temporada al transformarse en la primera mujer trans en ingresar como participante al reality. Su historia personal y su presentación dentro del programa generaron una fuerte repercusión entre los seguidores del formato.
Tras su paso por la casa televisiva, la ex “hermanita” amplió su presencia en redes sociales y plataformas digitales, además de participar en programas de streaming y en trabajos vinculados al modelaje.
En los últimos meses también había anunciado la apertura de una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, donde ofrecía contenido exclusivo para sus seguidores mediante una suscripción mensual.
Mientras tanto, la causa judicial avanza para esclarecer las circunstancias del hecho denunciado y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.