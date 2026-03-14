Detienen a una ex Gran Hermano acusada por un robo a un turista

Registrados en el hotel en Palermo

La investigación pudo avanzar gracias a que tanto Martínez como su acompañante quedaron registrados en el ingreso al hotel. Un empleado del establecimiento reconoció a la exparticipante del reality televisivo, lo que permitió identificarla y vincularla con el episodio denunciado.

La detención generó repercusión debido a la popularidad que la bailarina alcanzó tras su participación en la edición 2025 de Gran Hermano, programa conducido por Santiago del Moro.

Primer mujer trans participante de Gran Hermano

Martínez, oriunda de la provincia de Santa Cruz, se convirtió en una de las figuras más recordadas de esa temporada al transformarse en la primera mujer trans en ingresar como participante al reality. Su historia personal y su presentación dentro del programa generaron una fuerte repercusión entre los seguidores del formato.

Tras su paso por la casa televisiva, la ex “hermanita” amplió su presencia en redes sociales y plataformas digitales, además de participar en programas de streaming y en trabajos vinculados al modelaje.

En los últimos meses también había anunciado la apertura de una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, donde ofrecía contenido exclusivo para sus seguidores mediante una suscripción mensual.

Mientras tanto, la causa judicial avanza para esclarecer las circunstancias del hecho denunciado y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.