Gran Hermano Generación Dorada: las disculpas de Carmiña

“Me costó la expulsión de Gran Hermano, por eso hoy les pido disculpas a ustedes las veces que lo tenga que hacer, porque así cómo puedo jugar, sé cuándo me equivoco. Les agradezco que estén presentes y cómo la escuché a ella que dijo que me perdonó, ojalá acepten mis disculpas. Porque ‘perdón’ se le pide a Dios, pero realmente me siento muy mal. porque incluso siempre me llevé bien con Mavinga. Les pido disculpas a ustedes y me voy a encargar de poder explicar acá lo que pasó, vuelvo a decir que no tiene justificación, pero les pido disculpas si se sintieron ofendidos. Como le dije ayer a ella, teníamos un juego entre nosotras y se me fue de las manos” fue la explicación que dio Carmiña Masi a manera de disculpa.

Presente en los estudios, Damián -el marido de Mavinga- no se conmovió por los dichos de Carmiña “Por mi parte no acepto las disculpas, no me pareció sincera de la manera en la que salió de la casa, altanera, soberbia, como si estuviera saliendo por la puerta grande y salió por la puerta de atrás. No me resultan sinceras tus disculpas y no me llegan, veo que estás pidiendo disculpas para un reality y no me parece que represente lo que realmente pensás. Perdón, pero pienso eso”.