Gran Hermano Generación Dorada: las disculpas de Carmiña

La exparticipante del reality habló -por primera vez- en el estudio y reconoció su error por los comentarios racistas que hizo sobre Jenny Mavinga.
En la noche del miércoles 11 de marzo, Carmiña Masi fue expulsada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada a raíz de los comentarios racistas -realizados a manera de comentarios graciosos- sobre su compañera Jenny Mavinga. Ayer, el jueves 12 la periodista paraguaya estuvo en el estudio conversando con Santiago del Moro y los analistas, y decidió volver a expresar sus disculpas a la familia de su excompañera.
“Así como ayer se lo dije a Mavinga, que le pedí a mis compañeros que no se me acerquen a despedirse porque lo que quería era aclararle a ella, entendió Mavinga, me dio un abrazo que me hizo sentir muy bien. Obviamente a ustedes también les pido disculpas. No tengo justificación, hay chistes que no se dicen. Lastimosamente me puse muy cómoda en la casa donde estaba viviendo y ese chiste de muy mal gusto que hice, en el momento me di cuenta, usé mi muletilla de ‘borrá eso’” comenzó expresando la exparticipante.
“Me costó la expulsión de Gran Hermano, por eso hoy les pido disculpas a ustedes las veces que lo tenga que hacer, porque así cómo puedo jugar, sé cuándo me equivoco. Les agradezco que estén presentes y cómo la escuché a ella que dijo que me perdonó, ojalá acepten mis disculpas. Porque ‘perdón’ se le pide a Dios, pero realmente me siento muy mal. porque incluso siempre me llevé bien con Mavinga. Les pido disculpas a ustedes y me voy a encargar de poder explicar acá lo que pasó, vuelvo a decir que no tiene justificación, pero les pido disculpas si se sintieron ofendidos. Como le dije ayer a ella, teníamos un juego entre nosotras y se me fue de las manos” fue la explicación que dio Carmiña Masi a manera de disculpa.
Presente en los estudios, Damián -el marido de Mavinga- no se conmovió por los dichos de Carmiña “Por mi parte no acepto las disculpas, no me pareció sincera de la manera en la que salió de la casa, altanera, soberbia, como si estuviera saliendo por la puerta grande y salió por la puerta de atrás. No me resultan sinceras tus disculpas y no me llegan, veo que estás pidiendo disculpas para un reality y no me parece que represente lo que realmente pensás. Perdón, pero pienso eso”.
