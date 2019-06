Hace más de un año, nació su primer hijo, Diego Matías, fruto de su relación con Nunzia Pennino. "Princesa", escribió el hijo italiano de Diego Armando Maradona en la red social junto a una imagen en la que aparece él besando la panza de su mujer. Además, puede verse unos tiernos escarpines rosados.

Este será el cuarto nieto de Diego: el primero fue Benjamín Agüero, el hijo que Gianinna Maradona tuvo con el jugador Sergio "Kun" Agüero el 19 de febrero de 2009. Diez años después llegó su segunda nieta: Roma, la primera hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. Pero antes, el 1 de abril de 2018 a las 12:27, nació en Italia Diego Matías, quien en ese momento era el segundo nieto de Maradona. Casualmente, su llegada ocurrió un domingo de Pascuas, el mismo día que se estaba realizando el casamiento de Dalma y Andrés en la Argentina.

En medio de esta noticia del nuevo nieto del Diez, quien apareció fue Gianinna, la hija que tuvo con Claudia, quien volvió a las redes sociales y lo hizo con un recuerdo para su padre con quien en el último tiempo estuvo distanciada. "Motivos", de Abel Pintos, fue la canción que eligió Gianinna Maradona para compartir fotos de su familia en un clip y cuando mostró una imagen de ella de niña con su papá, justo sonó una frase muy particular.

"No me importa para dónde vas. Yo voy, sin mirar atrás. Si te tengo por delante", comienza el tema. En el clip aparecen las frases de la canción mientras van pasando fotos de la familia. Justo cuando comparte una postal de ella de nena con un pantalón con los colores de Boca en la mano, al lado de su papá, el tema de fondo, dice: "No quiero irme de este mundo, con mil cosas por decir". Justo en el momento en el que se habla de los problemas de salud de Diego, Gianinna le dedicó ese video. Aunque sin nombrarlo, el amor a Diego, le llega igual.