Dolor infinito: Murió María Rosa Fugazot, a sus 83 años

La querida artista fue encontrada sin vida, en su casa de Palermo. Venía sufriendo una dura gripe que no le permitía recuperarse.
A pocas semanas de cumplirse el primer aniversario de la muerte de su hijo, falleció María Rosa Fugazot. La querida y admirada actriz de ochenta y tres años fue encontrada sin vida, en su casa por una vecina. Atravesó durante meses el dolor más infinito que puede vivir una madre: la pérdida de René.
Dueña de una dulzura exquisita, María Rosa había enfermado de una severa gripe en el último mes que no le permitía terminar de recuperarse. De hecho, sin compromisos laborales actuales (había dejado de hacer teatro hacía unos meses), se encontraba recluida en la intimidad de su hogar, a fin de sobrellevar el virus y recuperarse.
Fue la asistencia del SAME quien constató el lamentable fallecimiento de Fugazot al acercarse a su casa, en la zona de Palermo. En el departamento señalado había dos mujeres que permitieron el acceso a los oficiales. Una vez que arribó el personal médico, se constató que había una persona fallecida, agregaron las fuentes. Se trataba de María Rosa.
En la investigación de lo sucedido interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín Parrando, secretaría de Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte, más allá del comentado virus gripal, mencionado con antelación.
A fines de junio del 2025, falleció Renée, su único hijo, luego de pelear varios meses contra una dura enfermedad. Desde entonces, María Rosa hizo lo que pudo para seguir adelante por sus dos nietos, Sofía y Franco. "Es inconcebible. Yo fui la que le tuve que dar la noticia a Belén, su mujer, porque a mí me lo dijeron por teléfono. Me llamaron y me dijeron: ‘Ya está, se fue’”.
"Primero pensaban que era un desgarro, una fisura, porque andaba siempre con el nene, levantándolo. Fue muy raro todo. Después el dolor se le pasó a la cadera. No puedo saber qué hubiese ocurrido si lo diagnosticaban antes, pero no podés estar seis meses para diagnosticar una cosa. “Hay un punto en el que vos no sabés con quién enojarte. Estoy enojada, muy enojada, pero no sé con quién exactamente”.
comentar