Dolor infinito: Murió María Rosa Fugazot, a sus 83 años

EL DOLOR MÁS PROFUNDO DE FUGAZOT

A fines de junio del 2025, falleció Renée, su único hijo, luego de pelear varios meses contra una dura enfermedad. Desde entonces, María Rosa hizo lo que pudo para seguir adelante por sus dos nietos, Sofía y Franco. "Es inconcebible. Yo fui la que le tuve que dar la noticia a Belén, su mujer, porque a mí me lo dijeron por teléfono. Me llamaron y me dijeron: ‘Ya está, se fue’”.

"Primero pensaban que era un desgarro, una fisura, porque andaba siempre con el nene, levantándolo. Fue muy raro todo. Después el dolor se le pasó a la cadera. No puedo saber qué hubiese ocurrido si lo diagnosticaban antes, pero no podés estar seis meses para diagnosticar una cosa. “Hay un punto en el que vos no sabés con quién enojarte. Estoy enojada, muy enojada, pero no sé con quién exactamente”.