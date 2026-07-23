Valentino Jaitt, hijo de Natacha, reveló la última charla juntos: "Si no hubiese ido a lo de Mirtha..."

El joven contó los detalles de la última conversación que mantuvieron con la exmediática y en qué habían quedado antes de que aparezca sin vida.
En vísperas de la docuserie que se estaría haciendo sobre la vida de Natacha Jaitt, reapareció públicamente Valentino, su único hijo. Lo hizo en LAM, en las noches de América, donde contó cómo fue y qué se dijeron en la última charla telefónica que tuvieron juntos. Y cuál es su teoría sobre su sospechosa muerte. "Ese día habíamos discutido y peleado porque yo había llegado tarde a mi casa".
"Mi mamá iba a ir a Xanadú, el lugar donde falleció, y no me dijo qué era ese lugar, sino que me dijo: "Valentino tengo que salir, voy a ir a un evento", contó Valentino, hoy con veinte años, sobre qué le dijo su madre, el día que se vieron por última vez.
"Le pregunté qué quería que hiciera y me dijo que iba a volver el domingo, como que iba a estar 24 horas ahí... Le pregunté si quería que fuera a lo de un amigo y me dijo que sí. Ese día habíamos discutido y peleado porque yo había llegado tarde a mi casa", recordó, el hijo de la polémica exmediática.
"Antes de irme a lo de mi amigo me pidió que le avise cuando llegara. Obviamente me olvidé de avisarle... . Tipo 2 de la mañana agarro el celu y veo un mensaje de mi mamá: "Tarado, no me avisaste. ¿Sos bolu…?", compartió Jaitt, sobre el "reto" que recuerda de su madre, por no cumplir con una norma de protección a su seguridad.
Lego del reclamo vía chat entre Natacha y Valentino, tuvieron un momento para despedirse con lindas frases de cariños, que uno le dedicó al otro. Valentino le consultó a Natacha si iría a buscarlo al día siguiente a la casa de su compañero de colegio. Y, en esas líneas del chat, es que se generó el último intercambio entre ellos. "Dale, te amo ma", le escribió Valentino, por su parte. Y recibió como respuesta: "yo te amo más".
Pero al momento de referirse a las dudas instaladas sobre el desenlace final de Jaitt, el todavía adolescente fue contundente en sus definición en la entrevista con Ángel De Brito. "Si mi mamá no hubiera ido a la mesa de Mirtha Legrand, seguiría viva. Siento que a mi mamá, la mataron".
comentar