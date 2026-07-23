Valentino Jaitt, hijo de Natacha, reveló la última charla juntos: "Si no hubiese ido a lo de Mirtha..."

LA DESPEDIDA FINAL

Lego del reclamo vía chat entre Natacha y Valentino, tuvieron un momento para despedirse con lindas frases de cariños, que uno le dedicó al otro. Valentino le consultó a Natacha si iría a buscarlo al día siguiente a la casa de su compañero de colegio. Y, en esas líneas del chat, es que se generó el último intercambio entre ellos. "Dale, te amo ma", le escribió Valentino, por su parte. Y recibió como respuesta: "yo te amo más".

Pero al momento de referirse a las dudas instaladas sobre el desenlace final de Jaitt, el todavía adolescente fue contundente en sus definición en la entrevista con Ángel De Brito. "Si mi mamá no hubiera ido a la mesa de Mirtha Legrand, seguiría viva. Siento que a mi mamá, la mataron".