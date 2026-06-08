Any Ventura reveló los detalles de su dolorosa historia familiar: "La asesinaron en una plaza"

La periodista compartió los detalles de la pérdida de su prima hermana en mano de los nazis. "Del lado de mi papá, hay una Any Ventura que fue jefa de la resistencia en Bulgaria".
Any Ventura, integrante de BTV, el programa de Beto Casella en las noches de América, abrió su corazón para contar una fuerte historia familiar. La periodista reveló que su prima hermana fue asesinada por los nazis y que ella recibió una indemnización. "La mataron los nazis en una plaza pública delante de los padres y una calle de un pueblo de Bulgaria se llama Any Ventura".
"Qué es lo que me gustaría hoy? Me gustaría poder escribir una novela de ficción. No una novela histórica sino un novelón de ficción. Me encantaría tener el tiempo, la cabeza y el talento para ser Claudia Piñeiro. Tengo varios libros escritos, pero no de ficción. Uno solo de ficción a medias, uno erótico que se llama El sexo es mi lenguaje", introdujo Any, durante una entrevista con Revista Pronto, sobre sus planes con una movilizante historia de su árbol genealógico.
"Tengo ganas de escribir la historia de una mina, el recorrido de una mina con un poquito de cosas mías, obviamente. Tengo cosas interesantes porque vengo de una familia con mucha historia. Del lado de mi papá, hay una Any Ventura que fue jefa de la resistencia en Bulgaria. La mataron los nazis en una plaza pública delante de los padres y una calle de un pueblo de Bulgaria se llama Any Ventura".
"Ella sería una prima mía que la mataron durante la guerra. Es una historia que la tengo presente y es una historia real. A mi prima no la conocí porque la mataron durante la guerra y yo no había nacido. Pero lo conozco al padre. El padre sí vino a la Argentina. El papá de ella era hermano de mi papá, o sea que Any era mi prima hermana", explicó, Ventura.
"Voy a ir con mis hijos en algún momento. No conozco Bulgaria aun, aunque mi papá vino de ahí porque nació en Bulgaria. Me inquieta ir pero hicimos una promesa con mis hijos de ir todos juntos. Cuando podamos vamos a ir todos juntos a Bulgaria", adelantó Any, durante la nota.
"Cuando vinieron los rusos, la consideraron una heroína, por supuesto, y pusieron una calle que se llama Any Ventura. Fue muy interesante porque cuando cayó el muro de Berlín, le hicimos juicio al gobierno de Bulgaria porque la Unión Soviética le había sacado la casa y la fábrica a mi abuelo Ventura. ¡Y nos indemnizaron! Fuimos toda la familia Ventura a la embajada de Bulgaria a buscar el dinero de la indemnización", compartió, Ventura.
"Nos tocó mil dólares a cada uno; no importa. Pero, es raro. ¿Conocés a mucha gente que la haya indemnizado el gobierno de Bulgaria? El muro cayó en 1989 y esto nuestro habrá sido en el 91, ahí al toque. Muchos primos míos habían ido a Bulgaria, habían hablado y había testigos de que había una casa y una fábrica. Tenían todas las pruebas, había gente que había sobrevivido a todo eso y había fotos, entonces el juicio prosperó. Y el gobierno tuvo que indemnizarnos".
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