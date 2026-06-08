Any Ventura reveló los detalles de su dolorosa historia familiar: "La asesinaron en una plaza"

EL PLAN A FUTURO

"Voy a ir con mis hijos en algún momento. No conozco Bulgaria aun, aunque mi papá vino de ahí porque nació en Bulgaria. Me inquieta ir pero hicimos una promesa con mis hijos de ir todos juntos. Cuando podamos vamos a ir todos juntos a Bulgaria", adelantó Any, durante la nota.

"Cuando vinieron los rusos, la consideraron una heroína, por supuesto, y pusieron una calle que se llama Any Ventura. Fue muy interesante porque cuando cayó el muro de Berlín, le hicimos juicio al gobierno de Bulgaria porque la Unión Soviética le había sacado la casa y la fábrica a mi abuelo Ventura. ¡Y nos indemnizaron! Fuimos toda la familia Ventura a la embajada de Bulgaria a buscar el dinero de la indemnización", compartió, Ventura.

"Nos tocó mil dólares a cada uno; no importa. Pero, es raro. ¿Conocés a mucha gente que la haya indemnizado el gobierno de Bulgaria? El muro cayó en 1989 y esto nuestro habrá sido en el 91, ahí al toque. Muchos primos míos habían ido a Bulgaria, habían hablado y había testigos de que había una casa y una fábrica. Tenían todas las pruebas, había gente que había sobrevivido a todo eso y había fotos, entonces el juicio prosperó. Y el gobierno tuvo que indemnizarnos".